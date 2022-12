I cinquant’anni di attività della Dolceamaro Confetti Papa

Celebrare un cinquantennio di attività, è il traguardo notevole che segna la storia dell’Azienda Dolceamaro Confetti Papa che può vantare un percorso di crescita e di affermazioni strettamente legate al territorio e alla sua crescita economica e sociale. Questo accade perché il motto della Dolceamaro è da sempre legato a fare bene e a fare tanto per l’Azienda ma fare in contemporanea tanto e bene per una realtà che dal Molise si irradia in Italia e in decine di paesi nel mondo dove è presente con i suoi prodotti. Se andiamo a ritroso nel tempo dalle ultime novità proposte e subito di successo, quali i Donuts- un prodotto prettamente americano – ma trattato dalla Dolceamaro con criteri innovativi, troviamo tappe e date che come pietre miliari ci portano a conoscere e apprezzare meglio il percorso dell’Azienda Papa di Claudio e Silvano Papa, che prende il suo avvio nel 1972. Tutto inizia da una prima attività commerciale avviata dalla madre Rosa Gallo e dal padre Pietro Papa.

Ma per cercare il primo incipit si potrebbe andare ancora indietro, e arrivare agli anni Sessanta del Novecento, ad una iniziativa dal taglio imprenditoriale ideata dalla zia Maria Papa, che accende nella mente e nel cuore degli allora bambin i Claudio e Silvano il piglio votato all’impegno, alla creatività, all’applicazione, al rispetto e alla passione che tuttora li contraddistingue. E così solo per sommi capi potremmo citare il 1975 anno dell’acquisto di un negozio di bomboniere in Cassino, i cui confetti venivano acquistati ad Isernia dal confettiere Michele Ciarlante . Ecco che entrano in scena i confetti, sono loro il fil rouge della Ditta Papa, sono loro ad avviare una strada che viene subito segnata dal successo e dalla continua crescita che man mano si arricchisce con la produzione di cioccolato ( si inizia con le famose uova pasquali) ,di eccellente qualità, e di prodotti confettati che andranno a variegare notevolmente la scelta di gusti e di proposte nuove. Un’altra data basilare è quella del 1997 con la decisione di dover ampliare il laboratorio, da quella data viene trasferito da Isernia a Monteroduni, sempre in provincia di Isernia, dove tuttora ha sede e dove da poco è stato ulteriormente ingrandito , raddoppiandolo , con la presenza di macchinari di assoluta precisone , innovativi e al passo con i tempi nel rispetto di una economia circolare, rispettosa e mai distruttiva nei confronti della natura in un circolo virtuoso che rifiuta la logica distruttiva dello sfruttamento intensivo. Ancora una data importante va segnalata, per il suo rilievo di ulteriore sviluppo e ricaduta nel territorio nazionale e internazionale, quella del 2013 che porta alla Fondazione della NuitFruit per la produzione di mandorle perfette. Questa scelta ha dato ulteriore slancio alla fase creativa e propositiva dei fratelli Claudio e Silvano Papa che hanno avviato la produzione di mandorle e di nocciole in terreni molisani, italiani e all’estero, allargando ulteriormente il coinvolgimento di crescita economica e territoriale di luoghi e persone coinvolti.

Questi primi cinquanta anni, durante i quali la Dolceamaro ha ottenuto certificazioni internazionali ( B.R.C.- F.F.S.- Koscer- Bio- Fair trade- C.T. M. – Senza glutine- Hallal) sono stati festeggiati con un Gran Gala il 3 dicembre in una serata che ha visto la partecipazione corale e amicale di persone e realtà economiche e imprenditoriali e in contemporanea ha confermato anche l’impegno che da anni lega la Dolceamaro alla Theleton. La festa continua e ha il suo clou il prossimo 17 dicembre nell’Auditorium di Isernia con una serata di Gran Cabaret, festa rivolta a quanti vogliono celebrare questo importante traguardo che è un vanto per Isernia, per il Molise e per tanti luoghi in Italia e nel Mondo.

Maria Stella Rossi