E’ una tradizione. E, dopo due anni di stop forzato, quest’anno è tornata alla carica. Il 25 aprile “I Cavalieri del Mare” di Termoli si ritrovano in spiaggia per dar vita alla “Passeggiata in spiaggia a Cavallo”.

Circa 160 i partecipanti che, dopo essersi dati appuntamento questa mattina a Rio Vivo, si sono incamminati per raggiungere il centro. Ovviamente, prima di mettersi in cammino, gli animali sono stati benedetti.

Foto: Sabino Zaccaro