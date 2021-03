I carri di San Pardo patrimonio Unesco: costituito il gruppo operativo

Il circuito di candidatura Unesco : “Uomini, animali e fiori. Processioni agrarie con carri e gioghi bovini, decorazioni floreali e vegetali” promosso nel 2020 su ispirazione dell’Amministrazione Comunale di Larino e supportato sul piano scientifico dalla prof.ssa Letizia Bindi ha registrato un altro importante passo in avanti nel suo percorso. A renderlo noto è stato il sindaco di Larino, Pino Puchetti

“Ieri, in videoconferenza, si è svolto l’incontro delle venti comunità che hanno aderito al Working Group della candidatura lanciata con i rappresentanti del focal point UNESCO del MiBAC (Ministero per i Beni Culturali) – Direttore Maria Assunta Peci e dott. Elena Sinibaldi – e le rappresentanti del MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) – dott.sa Lupotto, Direttrice CREA e dott.sa Luchetti in rappresentanza anche della dot.ssa Velardi del Gruppo UNESCO di tale Ministero.

All’incontro hanno partecipato numerosissimi rappresentanti sia delle amministrazioni coinvolte nel progetto e delle comunità di pratica festiva connesse alle diverse comunità. La prof.ssa Bindi ha presentato la genesi e lo stato dell’arte del processo di scrittura partecipativa del dossier che sarà presentato al termine della candidatura, la Direttrice Peci e la dott.ssa Sinibaldi hanno efficacemente indirizzato e suggerito elementi di approfondimento e oculata definizione dell’elemento patrimoniale, le dott.sse Lupotto e Luchetti hanno sostenuto con forza l’interazione degli elementi culturali e ambientali in questa candidatura, il valore dei paesaggi rurali e urbani connessi con questi cerimoniale e la cruciale tematica della relazione uomo-animale.

Sono intervenuti alcuni rappresentanti delle comunità di pratica festiva che, lo ricordiamo, sono: Larino, Santacroce Di Magliano, Tavenna, Palata, Montecilfone, Guglionesi, Lupara, Atri, Bucchianico, Loreto Aprutino, Colonnella, Arbus, Villacidro, Viterbo, Bacugno Posta, Marcellina, Albugnano, Vita, Laino Borgo, Rotonda.

Un plauso alla sinergia e entusiasmo evidenti delle comunità e alla coerenza dell’elemento culturale e di pratica tradizionale accomunante è stato espresso da tutti i rappresentanti ministeriali.

Si è quindi costituito ufficialmente il gruppo operativo destinato a condividere e cooperare alla stesura e definizione condivisa e partecipativa del dossier di candidatura e del piano di salvaguardia in piena ottemperanza con il dettato della Convenzione UNESCO per il patrimonio immateriale”.