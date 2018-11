I Carabinieri non abbassano la guardia, fermato giovane egiziano con hashish ed eroina

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno segnalato alla locale Prefettura un giovane egiziano per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

Il ragazzo ed altri due suoi coetanei si trovavano in Via Genova quando i militari dell’Aliquota Radiomobile, in servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, insospettitisi del loro atteggiamento schivo, hanno deciso di controllarli. I tre giovani però hanno subito cercato di inventare scuse per andar via senza essere sottoposti ad alcun controllo, quindi, i Carabinieri hanno proceduto alla loro immediata perquisizione personale, al termine della quale, uno di loro veniva trovato in possesso di grammi 1,70 di hashish e grammi 0,60 di eroina per un totale di grammi 2,30 di sostanza stupefacente.

Al termine dei controlli il giovane possessore della droga veniva condotto in Caserma a via Mazzini ove gli veniva contestata la sanzione del possesso di sostanza stupefacente per uso personale e nel contempo avviata comunicazione all’Ufficio territoriale del Governo di Campobasso. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà inviata al LASS di Foggia per le analisi quantitative e qualitative anche per verificarne il preciso principio attivo in essa contenuto. Rimane altissima l’attenzione che i Carabinieri pongono sul fenomeno dello spaccio e del consumo di droga nel capoluogo molisano e nell’hinterland.