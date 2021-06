I Carabinieri di Carpinone soccorrono anziana rimasta bloccata in casa

Nella serata di ieri, un’anziana del circondario isernino chiedeva aiuto al 112 lamentando di non poter uscire di casa poiché la porta dell’abitazione, in cui vive da sola, risultava bloccata dall’esterno.

La donna, ovviamente agitata e preoccupata, veniva rassicurata dall’operatore di centrale e subito raggiunta da una pattuglia dei carabinieri di Carpinone i quali, dopo averla tranquillizzata, le davano indicazioni su come aprire la porta che di fatto, come è stato accertato, era solo bloccata dall’interno per un malfunzionamento della serratura.

Anche in questa circostanza, l’Arma dei Carabinieri ha dimostrato la propria vicinanza ai cittadini, specie a quelle fasce più deboli, come in questo caso gli anziani, che spesso si ritrovano a vivere in condizioni di disagio e solitudine.