I cani da tartufo di San Pietro Avellana protagonisti al TG5

Saranno ospiti In una puntata de L’Arca di Noè, speciale domenicale del telegiornale nazionale

SAN PIETRO AVELLANA. Presto il Tartufo di San Pietro Avellana e i cani cercatori del prezioso fungo sarà su Canale 5, protagonista de “L’Arca di Noè”, lo speciale domenicale del Tg5 dedicato al mondo degli animali!

La giornalista Maria Luisa Cocozza, insieme alla troupe televisiva, ha fatto tappa in paese dove si è incontrata con il sindaco Francesco Lombardi per raccontare la raccolta del tartufo con Ivano Pizzuto e i suoi i cani lagotti tra i bellissimi boschi altomolisani. Il centro altomolisano recentemente ha ospitato la celebre Mostra Mercato del Tartufo Bianco, a cui hanno preso parte migliaia di visititatori. Tappa obbligata anche presso il Museo dell’Alto Molise per poi immergersi nel mondo dell’Apiario di Comunità del Comune di Castel del Giudice e tra i sapori dell’albergo diffuso “Borgotufi”.