I candidati del Pd si presentano a Riccia, l’evento domenica 4 settembre

Domenica prossima, 4 settembre, in Piazza Umberto I a Riccia, i candidati del Partito Democratico alle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre, a partire dalle ore 11.00, incontreranno i cittadini nel giorno tradizionalmente dedicato al mercato cittadino.

Dopo i saluti del Sindaco Pietro Testa e del Segretario del Circolo PD di Riccia Gabriele Maglieri, moderati dal Capogruppo PD in Consiglio regionale Micaela Fanelli, sono attesi gli interventi dei candidati PD alla Camera: Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni e Vittorino Facciolla e di quelli al Senato Rossella Gianfagna e Giuseppe Cecere, che si confronteranno con la popolazione sui problemi della nostra terra e sulle proposte messe in campo dal Partito Democratico e dal centrosinistra.

“In Molise le persone hanno il problema delle strade dissestate, hanno il problema di una medicina territoriale che non esiste, di non farcela ad arrivare al Cardarelli di Campobasso in caso di infarto – il commento di Micaela Fanelli – hanno il problema dei cinghiali che distruggono le coltivazioni e mettono in pericolo la vita sulle strade, hanno il problema dei figli che se ne vanno perché non ci sono imprese, non c’è sviluppo, non c’è lavoro.

E a questi problemi atavici, oggi si sommano anche i timori legati al caro bollette, all’inverno che avanza, dei prezzi che salgono, di non farcela ad arrivare non alla quarta, ma alla seconda settimana del mese.

Questo è il quadro delle paure e dei bisogni dei molisani, e alla politica Nazionale, al Parlamento troppo spesso insensibile, noi chiediamo e siamo pronti con i nostri candidati a offrire risposte. Certe, tangibili, finalmente esaustive.

Risposte che nel programma elettorale del Partito Democratico stanno nella transizione ecologica, nella gestione delle dinamiche internazionali dei mercati, nei nuovi equilibri e nei nuovi modelli di sviluppo delle città e delle aree interne. In una parola, nel diritto a restare, ad avere le stesse opportunità, gli stessi servizi, che permettano al 75% dei nostri giovani, che secondo l’ultimo rapporto di Open Coesione vorrebbero vivere e lavorare nella propria terra, di non andare via e di contribuire a costruire un Molise migliore, più giusto, più ricco. Una sfida che potremo vincere se riusciremo a garantire loro i diritti fondamentali di cittadinanza, come scuola, sanità e strade, e il diritto al lavoro.

Non è facile, anzi è difficilissimo, ma non impossibile – ha concluso il Capogruppo PD – se il prossimo 25 settembre i molisani sceglieranno l’onestà, la competenza e la passione dei candidati del Partito Democratico che domenica prossima, a Riccia, illustreranno in piazza Umberto I le nostre proposte per fronteggiare i problemi del presente e costruire, insieme, il migliore futuro per il Molise, l’Italia, l’Europa.

L’appuntamento è per domenica 4 settembre a Riccia, dalle ore 11.00 in Piazza Umberto I.