I bar potranno restare aperti dopo le 23, revocata l’ordinanza

E’ stata firmata questa mattina, 9 giugno, l’ordinanza comunale che revoca l’obbligo di chiusura per i bar e gli esercizi pubblici alle 23. Una ordinanza che gli esercenti commerciali aspettavano da tempo e che era stata già adottata da altri Comuni del basso Molise e adesso anche dal Comune di Termoli. Nell’ordinanza, però, è confermato il divieto di vendita di bevande da asporto. L’ordinanza entrerà in vigore questo venerdì 12 giugno. Previsto il divieto di consumo su aree pubbliche di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l’obbligo dell’utilizzo di sistemi di protezione previsti dall’art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento. Le diffusioni musicali mediante qualsiasi apparecchio, all’interno di pubblici esercizi in aree esterne sono consentite fino alle ore 24 dal lunedì al giovedì e fino alle ore 1 dal venerdì alla domenica; E’ fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici di provvedere alla pulizia e igienizzazione delle aree esterne di pertinenza degli esercizi stessi e dotarsi di idonei contenitori per le varie tipologie di rifiuti, E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi di distribuzione automatica di provvedere alla pulizia e igienizzazione degli apparecchi e delle relative tastiere, nonché ad assicurare la costante presenza di gel igienizzante per le mani.