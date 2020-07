I bambini scoprono l’arte della falconeria

Una giornata dove si sono incontrate due splendide virtù: la spensieratezza e l’innata curiosità dei bambini e una vera e propria arte, quella della falconeria. Questo è quanto accaduto ieri, mercoledì 1 luglio 2020, presso il Campo Scuola organizzato a Baranello dalla cooperativa “Cento Monti del Fanciullo” presso il locale campo sportivo del piccolo centro campobassano. I bambini frequentanti il Campo Scuola, appartenenti a una fascia d’età che va tra i 4 e i 12 anni, hanno potuto fare un incontro ravvicinato con una pratica affascinante come quella della falconeria, grazie alla giornata dedicata realizzata grazie alla proficua collaborazione tra la Falconeria Usconium e i volontari della Sezione Provinciale A.N.P.A.N.A di Termoli. Numerosissime e interessanti sono state le domande rivolte sull’argomento agli esperti della Falconeria Usconium, i quali hanno insegnato ai bambini la storia di questa magnifica disciplina, evidenziando soprattutto come la falconeria sia inizialmente nata come pratica venatoria per la caccia ma come ora sia fondamentale per la salvaguardia e la tutela dell’intero ecosistema. I falconieri hanno poi deliziato i presenti con le esibizioni di due splendide poiane di Harris. I volontari A.N.P.A.N.A hanno informato i bambini su alcuni comportamenti fondamentali da tenere quando si trascorre una giornata in ambienti naturali come boschi e radure e sulle attività alle quali l’associazione si dedica. Una giornata dove si sono quindi coniugate in maniera eccelsa la voglia di stare all’aperto e di divertirsi, la conoscenza di nuove discipline e la sensibilizzazione sul rispetto della natura.