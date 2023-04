I bambini della scuola dell’infanzia Campolieti in visita al Comune di Termoli

Nella scorsa settimana i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia Campolieti sono stati in visita al Comune di Termoli.

Accompagnati dalle proprie maestre sono stati ricevuti dal vicesindaco Vincenzo Ferrazzano e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Silvana Ciciola.

Un tour nelle stanze del municipio per apprendere e conoscere da vicino in che modo funziona la macchina amministrativa. Dall’Ufficio Anagrafe fino alla sala consiliare, una visita molto gradita agli amministratori comunali che li hanno ricevuti e ringraziati per la gradita visita. In mattinata il Sindaco Francesco Roberti ha inviato un video di ringraziamento a tutti i piccoli ospiti della scuola Campolieti