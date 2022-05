I bambini della Jovine ‘giocano’ con il sindaco Gravina nell’iniziativa a favore dell’ambiente

“È diventata oramai una piacevole abitudine quella di incontrare ogni anno in maggio, in piazza Vittorio Emanuele II, i bambini della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Jovine accompagnati dalle loro maestre e anche da diversi genitori”.

Così il sindaco di Campobasso, Gravina, ha commentato l’iniziativa che si ripete di anno in anno e che arriva a conclusione di un progetto centrato sul rispetto per l’ambiente messo in pratica dai bambini di 5 anni con le loro insegnanti e con l’aiuto di Teddi (personaggio principale del Progetto di circa 2 metri) e con l’aiuto di vari.

Al termine della manifestazione che si è svolta oggi, martedì 31 maggio, sia il sindaco che l’assessore Cretella hanno ‘giocato’ con i bambini nonostante i tanti impegni istituzionali. “Io e l’assessore Cretella -ha continuato il sindaco Gravina- abbiamo fatto del nostro meglio per guadagnare la medaglia tanto ambita al termine del gioco, ma senza la magnanimità e la comprensione dei bambini e delle loro maestre, forse saremo ancora lì a cercare di indovinare i personaggi che avevamo sulla testa. Alla fine però il regalo più grande ricevuto è stato il loro affetto e la loro gioia”.