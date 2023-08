I ‘bambini’ della classe ’73 festeggiano i loro primi 50 anni

Gli anni della scuola restano nel ricordo di tutti come l’esperienza più importante. Molti concordano che sono gli anni più belli vissuti insieme. Cosa ne è stato di quei bambini? Cosa fanno nella vita? Hanno messo su famiglia? Hanno realizzato i loro progetti? Di quali disavventure sono stati protagonisti? Soprattutto nelle piccole comunità, molti di loro restano in contatto anche nell’età adulta e spesso, confrontandosi, si resta “aggiornati” per larghi linee sulle vite degli altri. Ma le cose da raccontare sono tante e, inoltre, poche suscitano quelle risate ed emozioni che dettano certi ricordi condivisi, in un periodo peraltro dove si avevano meno comodità e l’approccio scolastico e alla vita era diverso. A Gambatesa, perciò, la classe del 1973 ha deciso di rincontrarsi dopo molti anni, precisamente dopo mezzo secolo dall’anno di nascita. Punto di partenza, la foto di classe della I elementare: correva l’anno scolastico 1979 – 1980, l’insegnante era il maestro Mario D’Amico, autore della foto il maestro Michele Bozza. L’appuntamento è per domenica 13 agosto, a Gambatesa, per festeggiare l’evento e per rievocare i ricordi di quei (ex) bambini.