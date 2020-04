I bambini al tempo del coronavirus

Il 7 gennaio di quest’anno un nuovo coronavirus, isolato e sequenziato da un paziente di Wuhan (nella provincia di Hubei in Cina) con polmonite di origine sconosciuta, è stato identificato come agente eziologico di una nuova epidemia. Il nuovo coronavirus ha, probabilmente, trovato tutto l’Occidente impreparato sia dal punto di vista organizzativo che da quello psicologico; è un virus molto instabile e alcune mutazioni gli hanno consentito di agganciare le cellule del nostro apparato respiratorio e di diventare così molto aggressivo e contagioso. Oggi, a distanza di tre mesi da quella prima identificazione, possiamo provare a fare un bilancio di quanto accaduto e a proporre qualche considerazione sul mondo dell’infanzia al tempo del coronavirus. I bambini, nella maggior parte dei casi, presentano una clinica modesta e quindi non portata all’attenzione del personale sanitario. Un modello simile vale per molte malattie infettive da quelle familiari come il morbillo o la varicella, a quelle come la SARS e la MERS (la sindrome respiratoria mediorientale). Ma, pur presentando forme cliniche minori e un minor rischio di complicanze, i bambini sono comunque fonte di contagio importante per tutti i familiari. Per loro è anche necessario considerare due aspetti di vita quotidiana: come rispondere alle loro domande, come affrontare le loro paure, e come impiegare questo tempo lungo, inatteso, particolare e forse irrepetibile fatto di costrizioni e nuove libertà che l’epidemia ci ha imposto. Rispondere alle domande e affrontare le paure impone a tutti noi (genitori, nonni, operatori dell’infanzia) di esercitare la fantasia, ma anche la capacità di cercare spunti e idee per raccontare la storia dell’epidemia ai nostri bambini, spiegare cosa è un virus, come si trasmette, perché dobbiamo rinunciare ad abbracci e baci e magari cosa è un vaccino e come funziona. Poi, sarà nostra cura impiegare il tempo, che inevitabilmente scorrerà più lentamente, per sostenere ed incoraggiare fantasia, creatività, impegno. Regalando loro e regalandoci quel tempo di qualità di cui oggi (e non solo) abbiamo un grande bisogno. Prima o poi torneremo ad una vita normale; che non sarà, però, mai quella di prima. Avremo imparato ad impiegare meglio il nostro tempo con i nostri bambini. E loro se ne ricorderanno a lungo. E’ certo!

Quotidianità. Quello che è importante per i bambini è avere una strutturazione della giornata che la renda piena, interessante e compatibile con la vita che faranno quando tutto tornerà nella normalità. Quindi pasti regolari, gioco, movimento dentro casa, regolare ritmo sonno-veglia. Insomma, giornate virtuose e non noiose. E, perché no, trascorse anche con la lettura di un buon libro. Con quelli che abbiamo in casa, ma anche ascoltando i volontari del programma Nati per Leggere che propongono video- letture sulle pagine facebook della Bibliomediateca di Campobasso e di NpL Molise.

Gravidanza, parto e allattamento. La letteratura scientifica recente consiglia e guida i nostri comportamenti. Gli esperti raccomandano alle donne sane in gravidanza di attenersi alle azioni di prevenzione primaria valide per tutta la popolazione; il tampone va effettuato solo in presenza di sintomi conclamati. Ad oggi non sono state raccolte evidenze a supporto di una trasmissione verticale, da madre a feto, del virus SARS-CoV-2. Inoltre, la gravidanza e il parto al contrario di quanto osservato per l’influenza H1N1 e per la SARS, non sembrano aggravare il decorso sintomatologico né il quadro della polmonite virale. Ad oggi non esistono indicazioni a eseguire il taglio cesareo d’elezione, cioè non motivato da altre cause, per le donne con sospetta infezione o affette da COVID-19. La scelta dipende dalle condizioni cliniche della donna, dall’età gestazionale e dalle condizioni fetali. Il latte materno, in base alle attuali evidenze scientifiche, non viene ritenuto veicolo di trasmissione del virus da donne affette da COVID-19; secondo le indicazioni dell’OMS, la madre può continuare ad allattare, considerati i benefici dell’allattamento e il ruolo insignificante del latte materno nella trasmissione di altri virus respiratori. Per ridurre il rischio di trasmissione al neonato si raccomanda l’adozione delle procedure preventive come l’igiene delle mani e l’uso della mascherina durante la poppata. Gli studi scientifici su COVID-19 e gravidanza, attualmente disponibili, riguardano un campione di donne numericamente ancora limitato, che rende necessario un monitoraggio continuo delle nuove evidenze per indirizzare la pratica dei professionisti e operatori sanitari, a tutela della salute di mamme e neonati. Altro aspetto di rilevanza pratica e operativa riguarda la presa in carico e la gestione del neonato e del piccolo lattante nato da madre COVID-19+. Nelle casistiche pubblicate in letteratura non ci sono segnalazioni di neonati da mamma COVID-19+ risultati positivi al virus e non ci sono prove di una trasmissione intrauterina o transplacentare del virus Covid-19+ da donne infettate ai loro feti. I bambini sani, che non richiedano altrimenti cure neonatali, possono essere tenuti insieme alle loro madri nell’immediato periodo dopo il parto. Qualora la madre sia sintomatica e con un quadro clinico compromesso, madre e bambino devono essere transitoriamente separati. Tale decisione va comunque presa in modo specifico per ogni singola situazione. L’OMS raccomanda che madri e bambini dovrebbero essere messi in grado di rimanere insieme e fare il contatto pelle-a-pelle e la marsupio terapia con le dovute misure di prevenzione già segnalate. Alla dimissione dall’Ospedale tutti i bambini nati da madri COVID-19 + devono essere presi in carico tempestivamente da parte del pediatra di famiglia.

Sergio Zarrilli

Specialista in Pediatria

Le parole, il loro profondo significato, il coraggio di esprimerle e di ascoltarle

Antonella e Francesco, soci di Alesia 2007 Onlus, con coraggio e generosità, ci offrono la loro esperienza personale di grande riflessione, parlandone in modo autentico, appassionato e vibrante. Aprono una finestra sulla realtà dell’ “automutuoaiuto”, una delle risorse a cui possono attingere i genitori sopravvissuti i genitori sopravvissuti ai loro figli prematuramente scomparsi, per dare parola al dolore, in una condizione di ascolto empatico e di condivisione.

Qualche anno fa nostra figlia Eva ci ha lasciati a soli 21 anni. Eva aveva deciso che solo la morte poteva lenire il suo dolore; nessun farmaco si era rivelato efficace. Neanche le parole erano servite, soprattutto quelle non dette, quelle mai pronunciate che avrebbero potuto raggiungerla al cuore. Ma per conoscere e pronunciare le parole che arrivano al cuore bisogna avere, oltre alla conoscenza della clinica, anche la capacità di ascoltare col cuore. Nel caso di Eva, non è successo precludendoci la possibilità di ascoltare la melodia delle parole che crea contatto che, come una bella canzone, muove emozioni e magari può indurre a sospendere anche solo momentaneamente il giudizio.

Le parole, si diceva, possono avere una potente forza terapeutica ma possono assumere anche una potente forza distruttiva. Ancora oggi talvolta le cronache, povere a dire il vero o appena accennate, riportano le tragiche notizie del suicidio di qualche adolescente ammiccando quasi sempre in maniera non tanto velata ad aspetti esteriori o a difetti della personalità “era fragile, era gay, si dipingeva le unghie (ma non era femmina), etc.

Anima perduta è chi ci lascia per suicidio. Anime perdute siamo quelli che restiamo.

Il trauma è stato enorme ma una cosa capimmo subito. Eva andava perdonata e noi l’abbiamo subito perdonata perché sapevamo che Eva soffriva di una sofferenza profonda, oseremmo dire intima nel senso che ogni segnale utilizzato per manifestarla è stato spesso frainteso, mortificato, ricacciato da dove era venuto. Per cui Eva, che stupida non era, ha tratto le sue conclusioni e a noi è rimasta l’inconsolabile assenza e l’incolmabile vuoto.

Il dolore in cui eravamo sprofondati ci ha indotto a cercare aiuto.

Ci siamo messi subito alla ricerca di spiegazioni e confronto con esperti e con persone nella nostra stessa condizione.

Prima della morte di Eva l’associazionismo era da noi percepito come un mondo lontano, un rumore di fondo a cui ci si abitua facilmente quasi distrattamente, salvo quando quel rumore si trasforma nel potente suono della solidarietà per eventi o circostanze che scuotono le coscienze (individuali o collettive), risvegliano le emozioni, umanizzano i sentimenti spesso rivolti nella quotidianità all’effimero o a finzioni esistenziali dove l’Io talvolta assume dimensioni gigantesche e la vista allontana la linea d’orizzonte.

Il grande bisogno di aiuto ci ha fatto incontrare , qualche mese dopo la morte di Eva, il gruppo di automutuoaiuto “Verso l’alba” di Genova per l’elaborazione del lutto, dell’associazione AMA.Li. L’AutoMutuoAiuto (AMA),riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è l’insieme di tutte le misure adottate da figure non professioniste per promuovere, mantenere o recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità.

Nel gruppo di automutuoaiuto le persone si assumono la responsabilità del proprio percorso di cura e di cambiamento e ne diventano protagonisti. Il gruppo, infatti, è una piccola comunità di persone che vive la stessa condizione di difficoltà e disagio e che si riunisce periodicamente. Attraverso il racconto di sé e la condivisione del proprio vissuto, soprattutto in relazione al problema che accomuna i partecipanti del gruppo, si pratica l’ascolto senza giudizio e con empatia. Ci si accoglie per come si è, con rispetto, e si trovano le risorse interiori per attraversare il problema e andare avanti.

I seminari esperienziali rivolti ai sopravvissuti al suicidio tenuti da AMA Ceprano ci hanno permesso di entrare intimamente in contatto con i nostri sentimenti e con quelli di molte altre persone pervase come noi da un dolore indicibile. Abbiamo incontrato l’Associazione Alesia 2007 Onlus “sempre pronta a combattere il disagio giovanile, ad aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli”.

Abbiamo così scoperto un mondo abitato da persone generose con cui condividere esperienze tragiche come la nostra. Incontro dopo incontro, lacrime dopo lacrime, abbiamo condiviso la nostra esperienza e abbiamo accolto la sofferenza degli altri, un dono che ci ha permesso di trasformare il dolore in risorsa utile per riappropriarci della voglia di vivere. Dopo i pianti sono arrivati i timidi sorrisi, le prime risate, non senza sensi di colpa, e infine la consapevolezza di esserci aiutati reciprocamente a curare le ferite e persino a sentire la forza di volere aiutare gli altri e tutto questo è avvenuto senza la necessità di doversi stendere sul lettino di qualche professionista della salute mentale o ricorrendo ai farmaci.

Torniamo allora alle parole, al loro profondo significato, al coraggio di esprimerle ed ascoltarle, senza giudicare. Proviamo a mettere in circolazione le emozioni che talvolta non riescono a trovare la giusta collocazione nella nostra vita quotidiana. Proviamo a tenere accesa la flebile fiammella della speranza che nemmeno i traumi delle vite spezzate possono spegnere.

Antonella Calamia e Francesco De Nicola

Associazione AMA.Li- info@automutuoaiuto-liguria.it- www.automutuoaiuto-liguria.itAssociazione AMA Ceprano (FR)- info@amaceprano.org