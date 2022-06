I 99 Posse ‘rinascono’ in Molise, domenica 12 giugno concerto a Casacalenda

Il pubblico si prepara ad intonare a pieni polmoni pezzi come “Curre Curre Guagliò”, “Children of Babylon”, “Povera vita mia’

Ancora musica live, ancora gruppi che hanno fatto la storia, che hanno suonato nei palcoscenici di mezza Italia (uno su tutti quello di piazza San Giovanni a Roma) scelgono di scaldare il pubblico molisano.

Parte dal Molise, infatti, il tour estivo dei 99 Posse. Il gruppo musicale formatosi nel 1991, scioltosi verso la fine del 2001 e riunitosi nel 2009 salperà da Casacalenda domenica 12 giugno.

’O Zulù (Luca Persico, voce), Marco Messina (campionatore e Dub Master), Jrm (Massimo Jovine, basso) e Sacha Ricci (tastiere), dopo la pubblicazione nel 2021 dei singoli “Comanda la gang” e “Nero su bianco” – con cui sono tornati sulla scena musicale italiana a trent’anni dalla fondazione della band – sono finalmente pronti per una stagione all’insegna dei live, dopo aver accolto questo importante anniversario come una rinascita, annunciando un percorso che vedrà la band pubblicare via via nuovi capitoli che si aggiungeranno alla sua lunga storia musicale.

Quest’anno i 99 Posse hanno inaugurato la stagione dei concerti all’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto. Un set che ha infiammato il pubblico al Parco archeologico delle Mura greche che ha risposto intonando a pieni polmoni brani come “Curre Curre Guagliò”, “Children of Babylon”, “Povera vita mia’.

Foto: Gennaro Navarra