I 90 anni di Clint Eastwood ricordando il molisano che lo ha inventato

“Vedi sto mezzo toscano non ti preoccupa’ non lo devi fumà, lo devi solo far roteare in bocca”

di Vittoria Todisco

Buon compleanno Clint per questi splendidi 90 anni!

Auguri di cuore splendido uomo, attore, regista e produttore cinematografico che un poco anche ci appartieni.

E’ molisano il fotografo che ha fatto di Clint Eastwood il personaggio lanciato sullo schermo da Sergio Leone. Si chiama Pierino Di Tonno – o meglio – si chiamava, giacché Pierino era nato a Montorio nei Frentani il 28 febbraio del 1933 e si è spento in Canada il 24 gennaio del 2018 dove, come molti altri molisani, era emigrato insieme alla sua famiglia negli anni ’50.

Chi è Di Tonno? Un indomabile fotografo che in poco meno di un secolo ha spaziato tra Hollywood e Cinecittà; amico di Federico Fellini e Sergio Leone straordinariamente prezioso nell’immortalare personaggi del mondo della celluloide: da Marlon Brando ad Al Pacino, Marcello Mastroianni, Robert De Niro, Gian Maria Volontè, Sophia Loren, Monica Bellucci tanto che la sua casa negli anni si è trasformata in uno straordinario Museo ricco oltre che di foto di quadri, di poster e cimeli, arrivando a rappresentare una ricca sequela di testimonianze di quel cinema italo-americano che nella metà ed oltre, del secolo scorso, ha alimentato i sogni di milioni spettatori e arricchito l’industria cinematografica.

Le amicizie più care e durature sono state appunto quelle con Federico Fellini e Sergio Leone con il quale Pierino Di Tonno ha collaborato nel girare le scene in Canada di C’era una volta in America. Anzi fu proprio lui a proporgli quel set cinematografico e quando Sergio Leone gli chiese di trovargli un attore nuovo per girare il primo dei suoi “spaghetti western” chissà perché Pierino Di Tonno gli propose questo spilungone del tutto sconosciuto, alto un metro e 90 magro come un chiodo, faccia d’angelo e enigmatici occhi d’acciaio. Il regista fece un balzo sulla sedia: “Tonì e chi è questo? Voglio uno con la faccia cattiva e tu mi porti questo con un fisico da fotomodello?”. In modo imperturbabile Di Tonno rispose: “non ti preoccupare te lo rendo io personaggio”. Andò a comperare una scatola di toscani: “tu fumi? chiese ad Eastwood che rispose di no. “Non ti preoccupare metti sto mezzo sigaro in bocca… lo devi solo far roteare”. Bastarono poi un poncio e il cappello per fare di Clint Eastwood il personaggio che tutti abbiamo subito preso ad amare. Gli ultimi anni di Pierino Di Tonno sono stati tra i più amari perché ormai vecchio e una salute purtroppo compromessa – ci racconta i sindaco di Montorio Nino Ponte – gli venne notificato uno sfratto che gli intimava di lasciare immediatamente la sua casa museo dove avrebbero dovuto realizzare un centro commerciale. La preoccupazione di Di Tonno eletto decano dei fotografi canadesi e collaboratore storico del più diffuso organo di informazione di Montreal era proprio relativa alla collocazione, impossibile altrove, di tutto il materiale fotografico e documentaristico accumulato nel corso della sua lunga esperienza artistica e lavorativa. In suo aiuto è stata formulata una legge che vieta ai proprietari di alloggi di sfrattare gli inquilini che abbiano superato i settanta anni di età, riuscendo finalmente a velocizzare l’iter legislativo che era bloccato da più di due anni al Parlamento canadese e diventando il simbolo di lotta per tutti gli anziani. La vicenda di Pierino riuscì a catalizzare una delle più grandi manifestazioni sindacali canadesi in quell’occasione – continua il sindaco –gli incendiarono anche casa, ma lui non demorse e resistette. Ricordo il fiume di persone che arrivò da ogni parte del Canada a sostenerlo.

Parte di quel materiale dopo una lunga e laboriosa trattativa è stato acquisito dal Comune di Montorio che utilizzando tale vasto patrimonio proprio lo scorso anno, in occasione dei trent’anni dalla morte di Sergio Leone ha allestito una mostra permanente.

A Montorio durante il periodo della pandemia non si può dire che ci si è annoiati perché si sono invece attivati nell’organizzare la mostra su Federico Fellini nel centenario della sua nascita che sarà inaugurata nei prossimi mesi alla presenza della nipote de regista.

“E’ il nostro omaggio a un genio della cinematografia nazionale ed in più un atto dovuto per onorare la memoria di Pierino Di Tonno – spiega il sindaco Nino Ponte – non solo fotografo ma artista e sceneggiatore che amava immensamente il cinema. Fu proprio Pierino ad ispirare Tornatore a dare vita al suo Nuovo Cinema Paradiso, raccontando il dolore e la ferita sua personale e, fatta propria da una intera collettività, quella procurata dal fallimento dei cinema di Montorio, Vinchiaturo e Casacalenda che lasciava i piccoli centri sprovvisti di occasioni culturali”.