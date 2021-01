Una giornata di festa, oggi, per una persona speciale. Hai raggiunto l’importante traguardo dei 60 anni e lo hai fatto vivendo ogni giorno nell’amore per la tua famiglia. Moglie e mamma adorata, nonna speciale e amica premurosa. Sei un esempio per tutti noi che in te troviamo sempre una mano tesa, pronta ad aiutarci. Buon compleanno cara mamma Tina, ti vogliamo bene. Auguri di cuore da tutta la famiglia.