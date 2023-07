I 50 anni di Anna, tanti auguri di buon compleanno

Alla nostra cara ANNA che oggi compie 50 anni, giunga tutto il nostro affetto! Le candeline sono aumentate ma non hanno lasciato segni sulla tua voglia di vivere e il tempo non ha intaccato il tuo sorriso, sempre solare ed unico come te! Grazie per aver illuminato il nostro mondo, insegnandoci che si guadagna tempo solo facendo e pensando e non prestando ascolto alla superficialità che la gente dice. A te che ne hai passate tante, ma che le hai superate tutte: AUGURI!

Le felicitazioni anche da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.