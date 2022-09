I 20 anni della Radioterapia in Molise: premiati i  “fondatori”

Continuano le celebrazioni per festeggiare il ventennale della Radioterapia in Molise. Il Presidente Stefano Petracca ha voluto conferire ad alcuni dei protagonisti di quella importante fase storica uno speciale riconoscimento. Premiati il professor Alessio Morganti, Direttore della Radioterapia che coordinò l’avvio delle attività, il professor Francesco Deodato, attuale Primario e Direttore del Dipartimento Laboratori e Servizi, la dottoressa Gabriella Macchia, il dottor Savino Cilla ed il professor Vincenzo Valentini, Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica ed Ematologia del Policlinico Gemelli di Roma e coordinatore della Rete Art, che raccoglie alcuni dei più prestigiosi Centri sul territorio nazionale.

“Grazie ai miei Maestri e grazie al nostro Presidente per aver creduto e per continuare a credere in noi” il commento a caldo di Gabriella Macchia, che si fa portavoce di tutta l’equipe. Sono passati 20 anni, ma l’entusiasmo è ancora quello del primo giorno.

Il Presidente Petracca, insieme al dottor Panunzio, membro del CdA, in occasione di un incontro a Roma, ha consegnato un encomio particolare anche al professor Giovanni Scambia, primo Direttore del Dipartimento di Oncologica ed attuale Direttore Scientifico del Policlinico Gemelli di Roma, che nonostante i numerosi impegni, mantiene sempre un forte legame con il Molise.