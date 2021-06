18 anni è il traguardo che tutti aspettiamo con ansia, il giorno dopo ci accorgiamo che è una nuova partenza piena di responsabilità, si comincia ad essere protagonisti delle propria vita, per tutta la vita! Non possiamo far altro che augurarti il meglio! Noi saremo sempre ad un passo da te.

Buon compleanno, Mattia.

Mamma, papà e Davide

Auguri sinceri dal Quotidiano del Molise!!