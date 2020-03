I 102 anni di zia Elia: tenacia, gioia e speranza

ISERNIA. Eliodora Cifelli, per tutti Zia Elia, oggi ci regala un momento di gioia con le sue 102 candeline. Chi come lei ne ha vissute tante, ci ricorda che la speranza, la solidarietà, il sacrificio e la pazienza sono fondamentali per superare ogni difficoltà. E noi non possiamo che imparare da una donna così tenace e che a 102 anni non rinuncia mai a sorridere per ciò che la vita le ha donato. E la sua grande famiglia è di certo la cosa più importante. Auguri speciali da parte dei figli Pamela, Giovanni, Luciano e Nicola, dai nipoti e i pronipoti.

Buon compleanno a Zia Elia anche dalla redazione del Quotidiano.