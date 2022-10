I 101 anni di Michele Montagano, un monumento vivente

Compie oggi, giovedì 27 ottobre, 101 anni un monumento vivente, il molisano Michele Montagano che fu internato nei campi di concentramento. Lo scorso anno, in occasione dei 100 anni, l’avvenimento fu celebrato in forma istituzionale dal sindaco di Campobasso.

Michele Montagano in gioventù, catturato dai tedeschi, all’indomani dell’8 settembre del ’43, fu internato per 17 mesi nei campi nazisti e, dal 24 febbraio al 9 aprile del 1945, deportato nel campo di sterminio di Unterluss. Quante volte abbiamo sentito Michele Montagano raccontare della sua prigionia tuttavia il suo non è mai stato un racconto reso in prima persona. Dopo la liberazione e il ritorno nel suo Molise anche lui, come molti altri, si è chiuso nel mutismo e a chi lo sollecitava a raccontare ripeteva: “è la guerra, che volete, è la guerra capace di rendere gli uomini uguali alle bestie”. Ha cominciato a parlare nel 1995 poi, nel 2005 sollecitato dall’amico, il professor Nicolino De Rubertis che ha raccolto le testimonianze dei reduci molisani del campi di sterminio nazisti.

La Città, l’intero Molise, deve sentire l’orgoglio di vivere una terra capace di esprimere uomini di sentimenti così alti e nobili pur rimanendo persone qualunque. Tutti dobbiamo condividere con Michele Montagano la gioia di un così alto traguardo di longevità, la nostra sarà una gioia intima, espressa non con la leggerezza della festa ma con il pensiero rivolto a quelle centinaia e centinaia di camion che trasportavano le spoglie di una generazione che, insieme a Michele Montagano, hanno costruito, ciascun a proprio modo, la storia democratica del nostro Paese. VT