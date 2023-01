I 100 anni di zia Lucia, dispensatrice di carità, misericordia e “pane degli Angeli”

Vittoria Todisco

Compie 100 anni Lucia Fiorilli! Cento anni, molte giornate colme d’amore, rese intense, virtuose, attraverso una straordinaria scelta di vita che presuppone il dono di se stessa a Dio, alla fraternità, al prossimo. Lucia Fiorilli giunge ad assaporare questo straordinario traguardo con l’umiltà, la delicatezza, il riserbo che da sempre la caratterizzano. Impossibile non parlare di Lei – a rischio di turbarne la riservatezza – della luminosità che la circonda, la stessa che rende splendente il mattino, dei tanti giorni qualsiasi, in cui le persone hanno ricevuto e ricevono dalle sue emani la Santa Eucarestia. Parlare della vita di Lucia Fiorili significa ripercorrere vicende lontane, incontrare esistenze che si intrecciano tra loro come quella di Fra’ Immacolato Brienza, di Padre Pio, di sacerdoti carichi di quel carisma di perfezione spirituale che si attribuisce a don Raffaele Bove. Significa raccontare di una santità intima e silenziosa, coltivata e vissuta in uno spazio domestico ma capace di attraversare il mondo, sfiorando, spesso, senza che ce ne rendessimo conto, le nostre stesse vite. Un’ occasione di conoscenza che può essere un balsamo lenitivo in questi tempi bui che ci è dato da vivere.

Nel 1942 mentre il mondo intero è avvolto dalle fiamme della guerra Lucia Fiorili non ancora diciannovenne consegue il diploma magistrale e un impiego presso la filiale cittadina del Banco di Roma. In quegli anni la parità di genere era qualcosa di là da venire e negli istituti bancari la presenza femminile era del tutto assente e questo impiego ha molto di straordinario oltre che costituire un apporto economico significativo per una famiglia numerosa come la sua. Lucia è infatti la settima di una famiglia che conta dieci figli e vive del solo stipendio paterno, direttore dell’Unione Commercianti. Donna straordinariamente moderna, dunque Lucia, una modernità vissuta all’interno di una famiglia cattolica che vive con senso di rispetto il rapporto con il mondo del lavoro considerato strumento di emancipazione, uguaglianza, giustizia sociale e soprattutto obbligo di abnegazione e competenza. Però ad un certo punto la sua vita cambia rapidamente a seguito di un tragico evento, la morte di sua sorella Anna che si spegne a soli trentacinque anni, nel 1945. Anna possiede e vive un senso di religiosità così intenso che travalica l’intimità della propria famiglia ed è riconosciuto in modo unanime dall’intera città. Il suo rapporto con Fra Immacolato è intenso e sublime. Tra loro, ore ed ore di preghiera, di adorazione, di penetrante offerta di se stessi e della propria sofferenza in comunione con quella patita da Gesù Cristo nel martirio della Croce. I funerali della giovane Anna assumono una dimensione processionale che affolla gli spazi della cattedrale ed è proprio l’omelia del sacerdote che celebra le esequie a produrre un repentino cambiamento nella vita di Lucia. La giovane nel giro di un mese cade in un profondo turbamento. Vuole abbandonare tutto, la famiglia, il lavoro, la casa ed è decisa ad entrare in un convento. Si reca da Padre Pio al quale confessa questa sua decisione e il Santo con fare paterno le dice: “figlia mia il tuo convento è la tua famiglia occupati di loro, la tua vera missione è tra la gente”. Lucia torna e occupa il posto della sorella Anna nell’esistenza colma di sensibilità amorosa di Fra Immacolato di cui diventa Figlia Spirituale. Si prende cura di tutta la sua famiglia accompagnando attraverso un’assistenza continua, ciascuno di loro fino all’ultimo tragitto. Si prende cura dei numerosi nipoti che aiuta ed ha aiutato a crescere, educandoli all’amore verso Dio, al rispetto per il prossimo, al dono della carità non episodica né tantomeno sbrigativa ma votata all’ascolto e alla condivisione della sofferenza. Ed è diventata così, per tutti, “Zia Lucia”. Una illuminata presenza così rara, ma non impossibile da incontrare al giorno d’oggi. Della sua numerosa famiglia le rimane solo Rita, l’ultima delle sue sorelle. Vigile e in buona salute vuole vivere da sola per poter essere libera di recare conforto attraverso, l’ascolto e la preghiera, a chiunque abbia bisogno di lei. Oggi riceverà gli auguri del sindaco Roberto Gravina che si recherà a porgerle l’abbraccio di tutta la città. Non ha chiesto altro che di poter assistere alla Santa Messa. Auguri Zia Lucia.