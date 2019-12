I 100 anni di nonna Felicetta: perché il segreto è volersi bene

Dal profilo Facebook dell’amico Luciano Scarpitti prendiamo anche noi l’occasione per fare doppi auguri a nonna Felicetta che ha tagliato il traguardo dei 100. Ecco cosa ha scritto per leri Luciano Scarpitti perché l’elisir di lunga vita è il volersi bene:

«Felicetta, la nonnina di Costa Ospedale di Carovilli, ha compiuto 100 anni e ancora non si spiega come ha fatto. Io credo che la sua pace interiore, soprattutto nei tanti momenti difficili che ha dovuto affrontare, la pronta disponibilità al sorriso e alla comprensione verso gli altri sono stati gli elementi essenziali che l’hanno accompagnata per tutta la vita. Infine ha contato un fisico “bestiale” che l’ha conservata in buona salute ed un cervello vivace che mantiene ancora la sua “freschezza».