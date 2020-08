Su Canale 5 la Messa dalla Basilica di Castelpetroso celebrata da Mons. Palumbo, Vescovo di Trivento

Telecamere di Canale 5 in mattinata alla Basilica Minore della Madonna Addolorata di Castelpetroso per la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Trivento, Mons. Claudio Palumbo, originario di Venafro. Il giovane Pastore diocesano molisano ha celebrato in presenza di fedeli opportunamente distanziati esponendo nel corso dell’omelia concetti assai profondi, nel solco della propria natura di valido uomo di chiesa e di studioso. Mons. Palumbo, si ricorda, prima di assumere la guida della Diocesi di Trivento era stato Parroco ad Isernia, conservando ottimi rapporti coi fedeli di Venafro e particolarmente con la Parrocchia di San Simeone e Caterina nel centro storico di Venafro, retta dall’allora Parroco Mons. Armando Galardi, oggi scomparso.

Tonino Atella