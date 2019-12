Dice tutto alla Mobile il ragazzo che ha investito una ragazza ora in gravi condizioni

Vinchiaturo. Una parte della brutta avventura di cui è rimasta vittima la 35 enne Nicoletta Valente pare si sia conclusa. La persona al volante della Giulietta che l’ha investita, si è costituita. Si tratta di un ragazzo di 20 anni il quale non avrebbe resistito al patimento di rimanere sconosciuto di fronte a una simile tragedia. Si trova in Questura e ha raccontato tutti ai poliziotti della Squadra Mobile di Campobasso motivando il suo comportamento. Ora non resta che continuare a sperare che Nicoletta riesca a farcela così come si aspettano tutti i suoi amici e le persone che le vogliono bene.