Auto sfiora un furgoncino e si ribalta, ferita una 34enne (LE FOTO)

CAMPOBASSO

ULTIM’ORA – Un brutto incidente si è verificato poco fa (ore 14,30 di venerdì 5 ottobre) lungo la strada che porta a Montagano in prossimità della discarica. Un’auto, per cause ancora da accertare, avrebbe sfiorato un furgoncino che proveniva dalla parte opposta per poi ribaltarsi. Questo è quanto si apprende da una prima valutazione. Tuttavia, la dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Il conducente dell’auto, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma le sue condizioni non sembrerebbero essere gravissime. Il personale del 118 e i vigili del fuoco sono ancora impegnati sul posto.

Ore 16,25 Seguono aggiornamenti sull’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 ottobre, che ha coinvolto una Fiat Panda e un furgoncino lungo la Bifernina, in prossimità della discarica per Montagano. La donna alla guida dell’auto, trasferita subito in ospedale, ha riportato un trauma ad un arto superiore. Fortunatamente niente di particolarmente grave dunque per la 34enne, nonostante il rocambolesco incidente e il conseguente ribaltamento dell’auto.