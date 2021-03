“Hpv day: Lilt Campobasso partner del progetto 50 sfumature di prevenzione”

In occasione dell’HPV Day del 4 marzo, segnaliamo un’importante iniziativa, utile per conoscere meglio il Papilloma Virus e imparare a proteggerci. L’Associazione Provinciale LILT Campobasso è partner della LILT Milano nel Progetto Nazionale “50 Sfumature di Prevenzione” e nell’anno scolastico in corso sta incontrando numerosi alunni delle scuole secondarie, le loro famiglie ed insegnanti, sensibilizzando la cittadinanza sul tema della prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse. Tre gli appuntamenti online previsti per domani:

Alle ore 12 “In rete contro le insidie del virus” la diretta social da seguire su @LILT.Milano su Facebook alla quale prenderà parte tra gli altri anche il Presidente LILT Nazionale prof. Francesco Schittulli.

Alle ore 15 “Goodvibes Peer” il webinar con attività laboratoriali dedicate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per il quale bisogna iscriversi al carmen.odorofero@legatumori.mi.it;

Alle ore 18.30 “Cuore, cervello e malattie sessualmente trasmesse” il webinar da seguire su Zoom al https://bit.ly/3uqwuqJ che affronterà il tema di come parlare ai propri figli di sessualità e di papilloma virus.