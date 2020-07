“Home Molise”, doppio evento fotografico a San Biase

Il 31 luglio 2020 a San Biase doppio evento fotografico organizzato dall’ Associazione IL CAVALIERE DI SAN BIASE APS e con il Patrocinio del Comune.



Dopo il grande successo ottenuto a Campobasso, la mostra fotografica HOME MOLISE, a cura del Centro per la Fotografia “ VIVIAN MAIER” sarà ospitata a San Biase da dove inizierà un percorso itinerante nel Molise. HOME MOLISE attraverso gli scatti di ben 50 autori, ci consentirà di entrare nella sfera più intima di ognuno di noi parlandoci del rapporto profondo che ci lega al Molise e al suo farci sentire a“casa”, “casa” che diventa contenitore di esperienze e vissuti irripetibili.

Il secondo appuntamento ci propone l’incontro con il fotografo FAUSTO PODAVINI, specializzato in reportage a sfondo sociale e vincitore per ben due volte del WORLD PRESS PHOTO il più grande e prestigioso concorso di foto giornalismo mondiale. Nel 2013 il primo premio giunge con “MIRELLA” progetto fotografico di grande intensità, incentrato sull’Alzheimer e nel 2018 con “OMO CHANGE”, che documenta i cambiamenti sociali ed ambientali tra il Kenya e l’Etiopia, dopo l’entrata in funzione della diga più alta di tutta l’Africa nella valle dell’OMO.

La “foto” che da sola è narrazione, mezzo di riflessione e denuncia sociale, diventa quindi protagonista a San Biase. Comprendendone pienamente la sua forte valenza, l’Associazione IL CAVALIERE DI SAN BIASE APS decide quindi di gettare le basi per tracciare un nuovo ambizioso percorso: in futuro incontri cadenzati con famosi fotografi. Quest’anno ad inaugurare questo nuovo percorso ci sarà lui: FAUSTO PODAVINI.

In ottemperanza alle disposizioni governative relative alle misure di contenimento Covid-19, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione IL CAVALIERE DI SAN BIASE APS garantiscono lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza.