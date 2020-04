“Ho vinto la mia battaglia col virus” (FOTO E VIDEO)

E’ tornata a casa dopo un lungo periodo in ospedale la paziente uno del Molise

Le mani in segno di vittoria come a dire “Ho vinto la mia battaglia col virus”. E’ tornata a casa dopo ben più di 50 giorni in ospedale la paziente numero uno del Molise, la prima paziente montenerese ad essere contagiata dal Coronavirus. Dopo un lungo periodo passato presso il Cardarelli di Campobasso è finalmente guarita. Al rientro a casa è stata accolta da applausi e commozione. A lei i più sinceri auguri anche da parte del sindaco Travaglini.