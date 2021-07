“Ho rinviato la pensione per garantire la 194 in Molise”, su Repubblica l’intervista al ginecologo Mariano

«Io qui sono “il medico degli aborti”: si scordano che faccio anche partorire». Sono queste le parole del ginecologo non obiettore del Cardarelli di Campobasso, Michele Mariano, intervistato da Valentina Ruggiu per Repubblica. Proprio sulle pagine del giornale di oggi, 25 luglio, il dottor Mariano ha spiegato la situazione attuale in Molise per quel che riguarda le interruzioni volontarie di gravidanza in regione. A 69 anni il dottor Mariano ha rimandato la pensione. “Per sostituirlo non si è fatto avanti nessuno -si legge nell’articolo- L’avviso pubblico per reperire altri medici non obiettori è stato una chiamata nel vuoto. Così per Mariano è arrivata la proroga, che lo terrà in servizio all’ospedale Cardarelli di Campobasso fino alla fine dell’anno. La caccia al sostituto continua, ora è stato bandito un concorso. Intanto, da pochi giorni, l’Azienda sanitaria ha assegnato al Dipartimento Ivg la ginecologa Giovanna Gerardi, che affiancherà Mariano per 18 ore a settimana. Una buona notizia, che però non basta a tranquillizzare i sostenitori della 194”. Alla domanda del giornalista sul perché non siano arrivate risposte per l’avviso il dottor Mariano ha risposto: “Perché chi fa aborti non fa carriera: trovatemi un primario che ne faccia. In Italia c’è la Chiesa, e finché ci sarà il Vaticano che detta legge questo problema ci sarà sempre. Ci sarà sempre un vescovo che chiama il politico di turno e si assicura un primario non obiettore per un pugno di voti. E poi perché la maggioranza dell’opinione pubblica — e dei colleghi — considera chi pratica le Ivg come qualcuno da mettere da parte, ginecologi di serie B, che fanno qualcosa di brutto. Io qui sono “il medico degli aborti”: si scordano che faccio anche partorire”.

Soffre a essere definito così?, ha poi chiesto la giornalista. “Sono 40 anni che faccio questo lavoro. Non mi sento un sicario, come disse Bergoglio, applico solo la legge. Nessuno si diverte a fare interruzioni di gravidanza. Per strada mi salutano solo le donne che ho fatto partorire, di rado le altre, perché c’è vergogna. Ma sapesse quante mi ringraziano privatamente per averle aiutate a interrompere una gravidanza, specie quelle che lo hanno fatto per ragioni mediche”.

E si legge ancora: Rispetto all’applicazione della 194, quali sono i problemi nazionali cui faceva riferimento?

“Prima di tutto l’obiezione di coscienza. La legge la consente, e allora la battaglia va fatta a monte: già all’università, non bisognerebbe permettere a chi vorrà fare il ginecologo di diventare obiettore. Poi bisogna impedire che un ginecologo possa scoprirsi di colpo obiettore dopo essere stato assunto magari con un concorso bandito per garantire l’applicazione della 194. In Svezia, i ginecologi che rifiutano di praticare le Ivg vengono licenziati, perché un aborto è parte del loro lavoro. In Italia no: si fanno assumere, diventano obiettori e arrivederci. La lotta va condotta a livello nazionale, su scala locale si può fare poco. Poi è vero, le amministrazioni territoriali trascurano il problema, ma anche un direttore generale non può mettersi contro una legge che permette ai medici di esercitare un diritto”.

Lei in pensione ci vuole andare? “Io no, ne ho di tempo davanti per bighellonare al mattino e la felicità di far nascere bambini mi spinge a continuare. Ma ho la sensazione che, dati i tempi dell’Italia, non si riuscirà a fare questo concorso per quando me ne dovrei andare”.

Se non c’è un sostituto resterà? “Io ci sono, ma non sono Highlander. Io lavoro e lo faccio per il bene delle persone, ma in un modo o nell’altro dovrà finire. Probabilmente mi prorogheranno ancora”.