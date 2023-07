“Ho perso il lavoro a 26 anni. Senza reddito e senza più sogni”

L’appello di un giovane come tanti che dà sfogo alla disperazione chiede aiuto per la ricerca di una occupazione dignitosa

Nelle caselle postali delle redazioni giornalistiche, tra comunicati stampa e lanci di agenzie, spunta un appello toccante di un giovane di 26 anni rimasto senza lavoro. Il messaggio, letto e autorizzato per la pubblicazione dal direttore del Quotidiano del Molise, diventa il grido di tante persone che affrontano la stessa difficile situazione nel territorio.

La disperazione di un giovane – Il Quotidiano del Molise ha ricevuto un messaggio da un giovane di 26 anni, il cui nome preferiamo mantenere anonimo, che ha deciso di condividere la sua difficile situazione con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla crescente problematica della disoccupazione giovanile e del lavoro precario. Nel suo appello, il giovane descrive la sua ricerca instancabile di un’occupazione dignitosa, senza risultati soddisfacenti. La sua storia rappresenta quella di tante persone della regione che, nonostante il desiderio di contribuire attivamente alla società, si trovano intrappolate in un limbo lavorativo.

Una voce per migliaia di persone – La scelta della redazione di pubblicare il messaggio non è stata casuale. Il direttore del giornale ha ritenuto importante dare voce al giovane e, allo stesso tempo, sollevare l’attenzione pubblica su una questione urgente che coinvolge molti cittadini del Molise. La disoccupazione giovanile e le condizioni precarie di lavoro stanno colpendo un numero sempre maggiore di persone, con gravi conseguenze per il futuro della regione.

QUESTO IL TESTO DELL’APPELLO GIUNTO IN REDAZIONE

“Sono davvero disperato e soprattutto sono stanco di vivere in questo incubo chiamato disoccupazione. Mi chiamo Pio, anche se voglio restare anonimo, e sono giovane ragazzo foggiano di 26 anni (disposto anche al trasferimento per una buona offerta lavorativa), che a causa della mancanza di lavoro non riesce più a pagare l’affitto, le spese condominiali e non solo, perchè cosa più grave, non avendo un reddito di lavoro da oltre un anno ormai, non riesce neanche a fare la spesa per tutta la durata del mese per poter vivere.

La mia storia è molto lunga da raccontare ma è la triste storia di chi a 25 anni perde il lavoro e ne cerca disperatamente un altro per andare avanti.

Mi sono diplomato al Liceo Scientifico, ed ho anche frequentato un anno presso l’università di Foggia, alla facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie. Mio padre è venuto a mancare inaspettatamente, quindi molto presto l’uomo di casa sono diventato io e se non lavoro andare avanti è impossibile. Lo scorso anno a causa della crisi causata dalla pandemia, l’azienda per cui lavoravo ha deciso di mettermi alla porta da un giorno all’altro. All’inizio pensavo che avrei trovato un altro lavoro, ma poi ti accorgi che non sei più considerato perché io tuoi 25 anni, seppur ancora nel fiore dell’età, per quanto riguarda il lavoro non interessano già più a nessuno. Allora cosa succede, che con il passare del tempo, quando lo stato di disoccupazione comincia ad essere più lungo di quanto non immaginavi, cominci a fare fuori anche i piccoli risparmi che avevi messo da parte per il tuo futuro.

È qui che inizia il calvario di una famiglia, perché ti ritrovi alla fine che non riesci più a pagare le bollette, le spese condominiali e soprattutto l’affitto.

Questo è tutto ciò che succede a chi a soli 26 anni non ha un lavoro, ti senti una persona inutile, emarginato dalla società, dagli amici e persino dai parenti, che nel momento in cui hai piu’ bisogno si allontanano, perché hanno paura che gli chiedi dei soldi.

In questi casi non essere abbandonati è fondamentale, perché altrimenti entri in depressione come è successo a mia madre.

Sono disperato perché non so piu’ cosa fare, non riesco più a dormire e sto vivendo un incubo dal quale non riesco a scappare, e assieme a me anche mia madre, che purtroppo è invalida anche se con una minima percentuale. Vivere cosi è bruttissimo, e non lo auguro a nessuno, perché vivi sapendo che la tua vita non ha più senso. Dove andiamo se ci portano via la casa? Che fine farà la mia famiglia? Queste sono le domande che tutti i momenti mi pongo. Cos’è una famiglia senza un lavoro e soprattutto senza una casa? Io mi auguro che ci sia qualche benefattore che mettendosi un a mano nel cuore mi possa aiutare a riacquistare la mia dignità, oltre alla dignità di mia madre, e soprattutto la nostra serenità familiare che a causa di tutto cio’ si sta sgretolando.

Chiedo aiuto a qualche persona di buon cuore, oppure a qualche imprenditore, affinché mi offra un’opportunità lavorativa seria e che sia duratura nel tempo, in modo da poter ritrovare la serenità perduta.

La mia mail è la seguente piofoggia97@libero.it perciò chi vorrà offrirmi un lavoro, potrà farlo a questo recapito, gliene sarò grato per tutta la vita. Non cerco soldi, tantomeno voglio fare dell’inutile pietismo, ma voglio solamente lavorare perché è un diritto di ogni essere umano”.