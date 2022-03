Hidro Sport, zampata di bronzo per Giovanna Muccitto

Inizia splendidamente l’avventura ai campionati italiani giovanili indoor di Riccione per la Hidro Sport.

La giovanissima 2008 Giovanna Muccitto nuota i 50 Stile Libero in maniera impeccabile e, con un progresso di oltre mezzo secondo, sale per la prima volta sul podio nazionale aggiudicandosi la medaglia di bronzo con 26″31, a soli tre centesimi da una clamorosa vittoria.

Nella stessa gara positivo l’esordio assoluto in una finale nazionale per sia per Miriam Di Ridolfo, classe 2009: il suo 27″62 rappresenta il suo primato personale e le vale un preziosissimo dodicesimo posto, sia per Alice Lomastro con 28″67.