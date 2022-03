￼Hidro Sport, sono ben 10 gli atleti finalisti 

Non finisce di stupire la società molisana che anche quest’anno si presenterà ai nastri di partenza delle finali nazionali con un numero davvero consistente di atleti: saranno infatti dieci i portacolori giallo-blu a giocarsi i titoli nazionali tra le corsie dello stadio del nuoto di Riccione, “dieci” che rappresenta anche il nuovo numero record assoluto di qualificazioni individuali nella storia della società.

Come ormai accade da molti anni, il compito di accogliere le migliori giovani promesse del panorama nazionale spetta alla rinomata cittadina della costiera romagnola che, dopo due stagioni in cui non è stato possibile disputare questa importante manifestazione per via della pandemia, si è organizzata al meglio per garantire lo spettacolo che già si preannuncia elevatissimo a giudicare dai tempi di cui gli atleti sono accreditati nelle entry list.

I giovani atleti della Hidro Sport scenderanno in acqua per 24 gare individuali, iniziando subito con la sezione femminile che andrà in scena da Venerdì 25 a Domenica 27 Marzo con Miriam Di Ridolfo, classe 2009, impegnata nella serie numero 2 dei 50 SL e nella numero 3 dei 100 SL in programma nella prima e nella terza giornata di gare; la coetanea Alice Lomastro gareggerà nella prima giornata nei 50 SL nella terza serie. Per queste due atlete si tratta del primo grande appuntamento a questi livelli essendo, da questa stagione, al primo anno della categoria Ragazze. Con loro ci saranno Sara Colalillo, classe 2008, che disputerà i 100 e 200 dorso entrambe le volte in seconda serie in programma nel secondo e terzo giorno; Giovanna Muccitto, anche lei 2008, iscritta in 5 gare individuali, ne disputerà ben 3 in prima serie (50 SL – 100 SL – 100 farfalla), mentre nei 200 farfalla e 200 misti si batterà in seconda serie.

Il settore maschile sarà di scena da Lunedì 28 a Mercoledì 30 ed avrà come protagonisti per la categoria Ragazzi 2006 Alessandro Catelli alla sua prima apparizione alle finali dei Campionati Italiani, impegnato nella terza serie dei 100 rana e Daniel Agostini, che prenderà il via nelle prime serie dei 100 e 200 dorso e nella seconda dei 200 misti.

Per la categoria Juniores 2005 in acqua sia Ermanno Tedeschi nei 100 e 200 SL che Antonio Pio Iacovelli nei 100 e 200 farfalla, entrambi gli atleti si contenderanno la miglior posizione possibile finale partendo dalla terza serie.

La categoria Cadetti (2003-2004) accoglierà in acqua Emanuele Perlino nei 100 e 200 SL che gareggerà in seconda e terza serie; Marco Gallesi disputerà la seconda e la terza serie dei 50 e 100 SL e poi sarà protagonista di 2 finali in prima serie nei 50 e 100 farfalla.

La Federazione Italiana Nuoto assicurerà la totale copertura dell’evento con una diretta streaming (link dal sito www.federnuoto.it) per tutte le giornate di gare che prenderanno il via al mattino dalle ore 9.30 ed il pomeriggio dalle 16.