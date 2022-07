Un weekend molto intenso di gare ha caratterizzato il Campionato Regionale Estivo riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, con un programma gare spalmato in 3 parti svolte nell’intera giornata di Sabato e durante la mattinata di Domenica.

Una vera e propria messe di medaglie per i portacolori giallo-blu che continuano a destare grande interesse per i costanti progressi cronometrici ed a consolidare anche le posizioni nelle graduatorie nazionali in attesa del gran finale di stagione con i Campionati Italiani di categoria Estivi di Roma.

Ad una sola settimana dalla scadenza dei tempi limite la Hidro Sport vanta già ben 9 atleti qualificati e una forte accelerazione per quanto riguarda il piazzamento delle staffette di categoria, solo 10 posti per settore, che avranno il privilegio di sfidarsi per il titolo italiano tra la fine di Luglio ed i primi di Agosto.

Questo il corposissimo elenco dei medagliati all’edizione 2022 dei Regionali estivi:

5 ORI MUCCITTO Giovanna 50SL 28”08 ,100SL 1’00”77, 100FA 1’05”89, 200MX 2’32”44, 400MX 5’27”18; 5 Ori MASTRANGELO Vincenza 50SL 30.21, 100SL 1’04.58, 200SL 2’17.60, 400SL 4’54.72, 50FA 32.80; 4 ori e 1 argento GUIDERDONE Gemma 100SL 1’09.03, 100FA 1’16.20, 200FA 2’41.99, 200MX 2’48.12, 400MX 5’55.21; 4 ori e 1 bronzo AGOSTINI Daniel 50SL 26.13, 100DO 1’01.07, 200DO 2’13.82, 200MX 2’22.60, 100FA 1’02.24; 4 ori MARRA Francesco 200SL 2’20.69, 400SL 4’51.19, 1500SL 19’02.18, 200FA 2’42.89; 4 ori GIAMBERARDINO Christian 100RA 1’23.91, 200RA 3’00.69, 200MX 2’40.19, 400MX 5’41.38; 2 ori, 1 argento 2 bronzi PICCIANO Giorgia 100DO 1’09.73, 200DO 2’33.61, 100SL 1’04.50, 200SL 2’27.11, 50DO 32.80; 1 oro e 4 argenti ORIENTE Chiara 400SL 4’59.07, 200SL 2’22.91, 100FA 1’15.66, 200MX 2’40.76, 400MX 5’43.21; 3 ori 1 argento TEDESCHI Ermanno 50SL 24.73, 200SL 1’56.80, 400SL 4’10.25, 100SL 53.69; 3 argenti 1 bronzo NICODEMO Irene 200DO 2’36.24, 100FA 1’15.16, 200FA 2’52.25, 100DO 1’12.26; 3 ori 1 argento DE TULLIO Claudia 50SL 28.78, 100SL 1’03.99, 100RA 1’20.22, 50RA 35.43; 3 ori 1 argento PERLINO Emanuele 50SL 24.09, 100SL 53.68, 200SL 1’57.64, 50FA 26.79;

1 oro 1 argento 3 bronzi COMODO Patrick 400SL 4’12.97, 200SL 2’02.01, 50SL 25.22, 100SL 55.77, 200MX 2’28.75; 2 ori 1 argento IACOVELLI Antonio Pio 100FA 57.77, 200FA 2’10.54, 50FA 26.51; 1 oro 3 argenti PATIERNO Eleonora 400SL 5’27.95, 100SL 1’10.37, 200SL 2’34.22, 100DO 1’21.84; 2 ori 2 bronzi TREMONTE Maria Ludovica 100RA 1’29.45, 200RA 3’04.25, 200MX 2’52.49, 400MX 6’06.07; 1 oro 1 argento 1 bronzo PALLADINO Alice 800SL 11’30.95, 400SL 5’30.04, 200SL 2’35.25; 2 ori 2 argenti GALLESI Marco 50FA 26.13, 100FA 59.87, 50SL 24.78, 100SL 55.48; 1 oro 1 argento 1 bronzo KHAMCHUK Vladyslav 200DO 2’43.35, 100DO 1’14.34, 1500SL 20’49.17; 2 ori 1 argento COLALILLO Sara 100DO 1’07.71, 200DO 2’33.43, 50SL 28.23; 2 ori 1 argento SANGREGORIO Benedetta 100DO 1’09.65, 200DO 2’32.16, 50DO 33.22; 2 ori CATELLI Alessandro 100RA 1’10.18, 200RA 2’46.72; 3 ori DI VICO Lorenzo 50RA 34.81, 100RA 1’19.89, 200RA 2’54.19; 1 argento TESTA Chiara 200DO 2’38.82 ; 2 argenti MARIANO Annalaura 50RA 39.53, 100RA 1’25.26; 1 argento 2 bronzi FASCIANO Francesco 1500SL 20’45.42, 100DO 1’19.82, 400MX 6’03.48; 1 oro 1 argento 1 bronzo ORIENTE Giovanni 400MX 5’02.44, 200MX 2’24.74, 400SL 4’32; 2 ori BUONAGURIO Francesca 50RA 38.28, 100RA 1’25.00; 1 oro 1 bronzo ORIENTE Domitilla 200FA 2’35.72, 400SL 4’55.35; 1 argento 1 bronzo DI RIDOLFO Miriam 100SL 1’01.96, 50SL 28.32; 1 oro PETACCIATO Jacopo 1500SL 17’59.82; 1 argento 1 bronzo LA BARBERA Giulia 400SL 5’10.56, 800SL 11’11.27; 2 argenti IANNONE Emanuele 100FA 1’02.47, 200FA 2’21.03; 1 oro SABELLA Sara 100RA 1’20.13; 2 argenti BERTOLDO Antonio 50SL 26.70, 100RA 1’17.53; 2 bronzi COLALILLO Mario 200SL 2’07.82, 100FA 1’05.17; 1 oro 1 argento BELLUCCI Francesca 800SL 10’11.18, 400SL 4’55.25;

2 ori HANTJOGLU Cristiano 50DO 28.19, 50FA 27.32; 1 argento 1 bronzo NOTARDONATO Martina 200FA 3’07.41, 100FA 1’25.12; 1 oro 1 argento MARIANO Riccardo 100DO 1’13.98, 200DO 2’46.43; 1 argento 1 bronzo SPEDALIERI Ester 200RA 2’51.37, 100RA 1’21.42; 1 argento PALMIERI Emanuele 200RA 2’55.30.

Piazzamenti in TOP 8 e ottimi progressi ottenuti anche da: GASBARRINO Michele Pio 100SL 1’00.35, 1500SL 18’40.21, 100RA 1’21.04, 100FA 1’03.27, 200FA 2’21.16; LOMASTRO Alice 50SL 29.09, 100SL 1’04.11, 200SL 2’20.64, 200MX 2’42.95; SCIARRETTA Vittorio 50SL 28.31, 100DO 1’08.15, 200DO 2’27.21, 200MX 2’40.69; ZICCARDI Francesco 400SL 5’37.47, 1500SL 21’46.54, 100DO 1’28.37; SANTORO Lino 400SL 4’49.16, 100DO 1’11.73, 200DO 2’33.10; FANTETTI Alessia 400SL 5’17.84, 100FA 1’16.55, 200FA 2’53.69; ORIENTE Elena 100FA 1’35.47, 200FA 3’23.23; SFERRA Maddalena 200SL 2’27.10, 100DO 1’17.56, 200DO 2’42.74; PALMIERI Camilla 100SL 1’14.17, 100DO 1’28.31, 100RA 1’40.22, 200MX 3’03.70; CATALANO Federica 50SL 31.40, 50RA 41.54, 100RA 1’32.70; LAMENTA Michele 100DO 1’16.53; MICELI Lorenza 50DO 41.99; SPEDALIERI Giuseppe 400SL 5’52.54; RUSSO Alessio 100RA 1’27.73; MORRONE Giada 100SL 1’14.45, 50FA 38.03; MONTAZZOLI Jacopo 400SL 5’56.37; RICCI Chiara 100DO 1’30.45; AGOSTINI Benedetta 200DO 3’23.81; STINZIANI Francesco Pio 400SL 4’59.35.

Questi di seguito i risultati delle staffette di categoria e relativi quartetti: ORO Cad M 4x100m SL PERLINO-TEDESCHI-COMODO-GALLESI; ORO Cad M 4x200m SL TEDESCHI-COMODO-ORIENTE-PERLINO E.; ORO Cad M 4x100m MX ORIENTE-COMODO-GALLESI-PERLINO; ORO ESAF 4x100m SL PATIERNO-PALLADINO-TREMONTE-GUIDERDONE; ORO ESAF 4x100m MX PATIERNO-TREMONTE-GUIDERDONE-PALLADINO; ORO ESAM 4x100m MX KHAMCHUK-GIAMBERARDINO-MARRA-MARIANO; ORO Jun F 4x100m SL PICCIANO-TESTA-ORIENTE-DE TULLIO; ORO Jun M 4x100m SL COLALILLO-IACOVELLI-IANNONE-ORIENTE; ORO Jun M 4x100m MX AGOSTINI-CATELLI-IACOVELLI-TEDESCHI; ORO Rag F 4x100m SL DI RIDOLFO-LOMASTRO-COLALILLO-MUCCITTO; ORO Rag F 4x100m MX COLALILLO-SABELLA-MUCCITTO-DI RIDOLFO; ARGENTO Cad F 4x100m SL SANGREGORIO-NICODEMO-ORIENTE-SABELLA; ARGENTO Cad F 4x100m MX SANGREGORIO-SPEDALIERI-NICODEMO-LOMASTRO; ARGENTO ESA M 4x100m SL MARIANO-GIAMBERARDINO-FASCIANO-MARRA; ARGENTO Jun F 4x100m MX PICCIANO-DE TULLIO-ORIENTE-TESTA; ARGENTO Rag M 4x100m SL AGOSTINI-CATELLI-GASBARRINO-BERTOLDO; BRONZO Rag M 4x100m MX SCIARRETTA-PALMIERI-GASBARRINO-BERTOLDO.