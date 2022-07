Hidro Sport, grande prova dei giovani a Pescara

Tra le corsie dell’impianto natatorio delle Naiadi di Pescara, fari puntati sulla categoria Esordienti B che ha messo in archivio l’appuntamento più atteso della stagione per i giovanissimi atleti nati tra il 2011 ed il 2013. Contestualmente si è disputata una prova riservata alla categoria Esordienti A con le rappresentative di Molise ed Abruzzo, occasione per tenere ben caldi i motori per l’imminente fase clou di questo finale di stagione agonistica.

Ottima la prova corale dei giallo-blu che, tra gli esordienti B, portano a casa ben 8 titoli regionali, 11 piazzamenti d’argento e 4 bronzi: Gabriele Ricci fa tris di successi nei 100, 200 e 400 SL (1’12”94-2’36”39-5’51”27) ed è secondo nei 200 dorso (3’02”33); Daniele La Barbera (1’33”72-3’24”77) e Marta Ziccardi (1’34”15-3’29”50) dominano interamente la specialità della rana con doppiette 100 e 200 per entrambi, a cui aggiungono 1 argento nei 200 misti (3’09”15) ed 1 bronzo nei 200 SL (2’50”64) il primo, 1 argento nei 100 dorso (1’41”75) la seconda.

Maria Fiardi si aggiudica l’argento nei 200 dorso (3’29”47) e due bronzi nei 100 dorso e 200 rana (1’42”60-3’42”64); Niccolò Ciccarelli è argento nei 100 dorso (1’30”11) e bronzo nei 50 farfalla (38”27); argenti anche per Luciano Iannetta nei 100 farfalla (1’27”09), Elena Rossi nei 400 SL (8’10”40) e Maria Bellucci nei 100 farfalla (1’54”42). Il bottino di medaglie è completato dall’oro nella 4×50 mista maschile composta da Ricci-La Barbera-Iannetta-Di Toro con 2’33”94 e dagli argenti della 4×50 mista femminile con Fiardi-Ziccardi-Tremonte-Bellucci in 2’54”98, della 4×50 SL maschile con Ricci-Iannetta-La Barbera-Di Toro in 2’18”32 e della 4×50 SL femminile con Ziccardi-Fiardi-Bellucci-Tremonte in 2’42”90.

Ottimi anche i progressi registrati da parte degli altri giallo-blu appartenenti alla categoria Esordienti B convocati per la finale dei Campionati Regionali Estivi: Silvia Baratta, Ylenia Conte, Melissa Ferretti, Anna Maria Maggiano, Cecilia Tremonte, Augusto Berardi, Lorenzo De Ritis, Francesco Marinucci, Riccardo Muccitto, Mattia Paventi, Aleksandr Voronetskyy, Loris Zeoli ed Emanuele Zichella.

Per quanto concerne gli atleti Hidro Sport che hanno vestito in questa occasione la casacca della rappresentativa Molise in bella mostra Gemma Guiderdone mattatrice nella farfalla con il doppio successo nei 100 e 200 in 1’15”79 e 2’43”81, con aggiunta degli argenti nei 100 dorso e 200 misti (1’19”34-2’50”54); così come Christian Giamberardino ha dominato nella specialità della rana con 1’21”40 nei 100 e 2’55”16 nei 200, poi argento nei 200 misti (2’39”80).

Maria Ludovica Tremonte è salita tre volte sul podio con i secondi posti nei 100 e 200 rana (1’26”54-3’03”97) ed il terzo nei 200 misti (2’52”92); fanno bis di argenti sia Vladislav Khamchuk nei 100 e 200 dorso (1’14”71-2’38”35), sia Francesco Marra nei 200 SL e 200 farfalla (2’20”09-2’39”33); Argento per Eleonora Patierno nei 50 SL (31”62); Riccardo Mariano si aggiudica due bronzi nei 100 e 200 dorso (1’15”68-2’44”77); Martina Notardonato è bronzo nei 200 farfalla (3’07”62).