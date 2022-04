Hidro Sport, Giovanni Oriente nella 5km ai Campionati italiani giovanili di fondo indoor

Vigilia di competizioni di alto livello quella che sta trascorrendo la Hidro Sport ed in particolare il suo atleta Giovanni Oriente, il quale si appresta a scendere in acqua per la fase finale dei Campionati Italiani Giovanili di fondo indoor, in scena giovedì 7 e Venerdì 8 Aprile allo stadio del nuoto di Riccione.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti ai Criteria giovanili dai suoi 10 finalisti ed una splendida medaglia vinta, la compagine molisana si prende l’ulteriore soddisfazione di essere rappresentata a questa impegnativa competizione che vedrà in acqua i migliori 30 specialisti della distanza dei 5000 metri; tra loro Giovanni Oriente, atleta junior del 2004, capace di guadagnarsi questo prestigioso traguardo grazie ad una gara brillantissima svoltasi lo scorso mese di Marzo a Civitavecchia. Dopo aver nuotato 58’41”0 in quella occasione, adesso l’obiettivo è quello di provare a migliorare il questo già ottimo 24esimo tempo della entry list ed un progresso, in termini cronometrici, porterebbe quasi certamente a scalare ulteriormente il posizionamento nella graduatoria finale.