Hidro Sport, crescita inarrestabile ai Campionati Regionali di Categoria Indoor

Cala il sipario sui regionali di categoria indoor molisani, fissati in concomitanza con l’ultima data utile per l’acquisizione dei tempi limite di qualificazione ai Criteria Nazionali giovanili. In abbinamento al Campionato regionale, si è svolta anche la prova tempi-limite denominata “Cool Swim” che ha permesso a molti atleti di timbrare il “pass” utile per i Criteria stessi.

La Hidro Sport, già in una fase in cui lo stato di forma dei propri atleti sembra avviarsi al Top, incanta ancora una volta e si regala altri due qualificati per i Campionati Italiani; Alessandro Catelli nei 100 rana Ragazzi (1’05”94) ed Alice Lomastro nei 50 SL ragazze (27”99), nuotano i loro primati personali infrangendo così le rispettive barriere fissate dalla federazione e si uniscono agli altri sette compagni che già in precedenza si erano assicurati i “pass” per l’appuntamento clou della stagione indoor.

Oltre a questa ulteriore grande doppia soddisfazione, la “due giorni” di gare ha regalato tante emozioni, tante medaglie e prestazioni brillanti da parte di tutti i portacolori giallo-blu, con Miriam Di Ridolfo che si regala un’altra qualificazione dopo quella dei 50 SL, nuota infatti i 100 SL in 1’00”99 e stacca il suo secondo “pass” per i Criteria. Tempo limite importante ottenuto anche da Ermanno Tedeschi nei 200 SL nuotati nella prova Cool Swim in 1’53”45, gara che poi gli ha consegnato il titolo regionale in 1’53”94 insieme agli argenti nei 50 e 100 SL (24”19-52”80); “cool” che sorride anche a Daniel Agostini che firma il tempo limite nei 200 misti in 2’08”38 e a Marco Gallesi che nuota i 100 SL in 50”38. Continua a dare spettacolo Giovanna Muccitto che detronizza il suo personale nei 100 farfalla e con 1’02”15 si presenterà ai Campionati Italiani con uno dei migliori tempi di iscrizione per le 2008. La stessa atleta vince anche i 50 e 100 SL (26”88-58”49”), 200 farfalla (2’23”92), argento nei 200 SL (2’09”19).

La pioggia di medaglie è stata resa consistente dalle ottime performances di tutta la squadra: nella categoria Ragazze successi per Sara Colalillo nei 100 dorso (1’05”50), dopo aver ottenuto un eccellente 2’19”71 nei 200 dorso nella prova “cool”; oro per Ester Spedalieri nei 200 rana (2’46”57) con il bronzo nei 100 (1’17”12); doppio argento per Sara Sabella nei 100 e 200 rana (1’16”35-2’51”81); Domitilla Oriente è argento nei 200 farfalla (2’27”72) e bronzo nei 100 (1’08”13).

Tra le juniores doppio oro per Chiara Oriente nei 200 e 400 SL (2’15”89-4’54”40), poi argento nei 200 e 400 misti (2’33”14-5’29”95), bronzo nei 100 farfalla (1’09”75); argento sui 50 SL (29”18) per Chiara Testa con due bronzi nei 100 SL e 50 dorso (1’04”54-33”28); Giulia La Barbera ottiene due bronzi nei 200 e 400 SL (2’24”95-5’15”38).

Nella categoria Cadette Benedetta Sangregorio si aggiudica i 100-200 dorso (1’04”51-2’24”29), 50 dorso 29”88, poi bronzo nei 100 SL (1’02”94); Irene Nicodemo è tre volte argento nei 100,200 dorso e 100 farfalla (1’08”55-2’29”08-1’11”45) e bronzo nei 50 farfalla (31”71); Fiorella Colanzi argento nei 200 e 400 SL (2’22”12-4’49”74); Vincenza Mastrangelo vince i 200 e 400 SL tra le senior (2’16”74-4’45”08) ed è argento nei 100 SL (1’03”47).

Dalla categoria Ragazzi del settore maschile giungono i tre ori di Daniel Agostini nei 50,100 SL e 100 dorso (24”68-54”23-58”74), i due di Alessandro Catelli nei 100 e 200 rana (1’05”94-2’28”12) con l’argento nei 50 SL (25”93) ed il bronzo negli 800 SL (9’09”55); bronzi per Vittorio Sciarretta nei 100 e 200 dorso (1’05”01-2’19”70) e per Antonio Bertoldo nei 50 SL (26”43).

Nella categoria Juniores triplette d’oro per Giovanni Oriente nei 400, 800 e 1500 SL (4’13”69-8’41”05-16’45”92) e per Antonio Pio Iacovelli nei 50,100 e 200 farfalla (25”79-56”84-2’07”31); oro nei 100 rana (1’17”88) per Lorenzo Di Vico; argento e bronzo per Emanuele Iannone rispettivamente nei 100 (1’00”07) e 200 farfalla (2’14”94).

Tra i Cadetti poker di Marco Gallesi che vince i 50 e 100 SL (23”41-50”38), 50 e 100 farfalla (24”96-54”59); Patrick Comodo si impone nei 200 e 400 SL (1’56”67-4’08”49) ed è argento nei 100 SL (53”44); nella categoria Senior successo per Cristiano Hantjoglu nei 50 dorso (26”57).

Mancano meno di due settimane allo svolgimento dei Campionati Nazionali Giovanili di Riccione, la Hidro Sport si appresta ad affrontarli con un massiccio numero di rappresentanti, ai quali potrebbero ancora aggiungersi altri protagonisti, qualora risultassero tra i migliori 30 o 40 interpreti delle singole discipline nelle categorie di appartenenza: “siamo estremamente soddisfatti del cammino fin qui percorso – ha commentato Tony Oriente, presidente e tecnico giallo-blu – i nostri ragazzi hanno affrontato con grande impegno e resilienza questo complesso periodo influenzato tutt’ora dalla pandemia, il nostro intento è quello di continuare il nostro graduale processo di crescita ed arrivare ben preparati a questo importante palcoscenico nazionale che ci attende”.