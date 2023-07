Hidro Sport con ’11 frecce’ a Roma

Iniziano domani, 1 Agosto, i Campionati Italiani di Categoria 2023 in programma fino a Martedì 8 Agosto nella monumentale Piscina del foro Italico di Roma.

L a formazione giallo-blu conferma la crescita del proprio prestigio e delle proprie qualità con i suoi 11 atleti qualificati per questa edizione, numeri che consacrano la società molisana tra le più imponenti realtà del centro Italia.

Le prime tre giornate di gare, riservate alle categorie Ragazzi e Seniores, vedranno scendere in acqua Christian GIAMBERARDINO che disputerà i 100 Rana l’1 Agosto ed i 200 Rana il giorno seguente; seconda giornata che impegnerà anche Alice LOMASTRO nei 100 SL e Michele Pio GASBARRINO nei 200 Farfalla; Miriam DI RIDOLFOnuoterà i 50 SL il 3 Agosto.

Dal 4 Agosto entreranno in scena le categorie Juniores e Cadetti con Giovanna MUCCITTO, già medagliata ai Campionati Italiani Indoor, che disputerà ben 6 gare individuali (il massimo consentito dal regolamento) e saranno tutte accoppiate 50-100 del Dorso, del Delfino e dello Stile Libero; Sara COLALILLO si è guadagnata l’atto finale in tre discipline 50-100 e 200 dorso; così come tre sono state le qualificazioni messe a segno sia da Daniel AGOSTINInei 50-100 e 200 Dorso sia da Ermanno TEDESCHI che sarà impegnato nelle prove dei 100-200 e 400 SL; Ester SPEDALIERI è stata abile a strappare il “pass” nei 100 e 200 Rana, mentre Antonio Pio IACOVELLI scenderà in acqua nei 100 e 200 Farfalla; Marco GALLESI ha ottenuto la qualificazione sui 50 SL.

Grande soddisfazione per la Hidro Sport aver centrato la qualificazione anche con una staffetta, circostanza tutt’altro che semplice da realizzare da quando è stato ridotto a 10 il numero massimo di formazioni che possono fregiarsi di questa vetrina finale. Il quartetto femminile Juniores composto da Sara Colalillo a Dorso, Ester Spedalieri a Rana, Giovanna Muccitto a Delfino ed Alice Lomastro a Stile libero è riuscita ad ottenere l’ottavo tempo italiano e pertanto l’obiettivo delle ragazze e, naturalmente, l’auspicio della società sarà quello di lottare per consolidarsi tra le posizioni di vertice in una battaglia cronometrica che si preannuncia davvero aperta, incerta ed avvincente.