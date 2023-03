Hidro Sport, agli “Italiani” con numeri da record

Mancano ormai pochissimi giorni all’accensione dei riflettori sull’appuntamento più atteso della stagione indoor del nuoto nazionale e, come ormai di consuetudine da anni, le corsie dello stadio del nuoto di Riccione ospiteranno i migliori atleti d’Italia appartenenti alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti in questo epilogo di metà stagione agonistica.

La Hidro Sport del presidente e tecnico Tony Oriente si presenta con numeri mai visti prima, una vera e propria spedizione di massa costituita da ben 15 atleti capaci di accaparrarsi il “pass” di qualificazione a suon di prestazioni di enorme spessore durante questi sei mesi di attività.

Questo scorcio di stagione ha infatti fatto registrare una vertiginosa crescita qualitativa da parte di tutti i giallo-blu, con diversi record regionali battuti e successi individuali e di squadra elargiti in grande abbondanza su e giù per l’Italia; ultimo in ordine cronologico il fantastico 4’16”55 fatto registrare dal quartetto juniores della 4×100 mista femminile Colalillo-Spedalieri-Muccitto-Lomastro durante i Campionati Regionali individuali Assoluti, che ha consentito alle atlete di issarsi tra le prime dieci formazioni d’italia e poter dunque presentarsi a Riccione con ambizioni di ulteriore progresso. In questa stessa circostanza, le ragazze ed i ragazzi della Hidro Sport hanno collezionato 12 titoli assoluti con Francesca Bellucci (800-1500 SL), Vincenza Mastrangelo (200 SL), Ermanno Tedeschi (400 SL), Daniel Agostini (50 dorso), Sara Colalillo (200 dorso), Ester Spedalieri (100 rana), Antonio Pio Iacovelli (50 farfalla), Marco Gallesi (100 farfalla), Chiara Oriente (400 Mx), la 4×100 mista femminile già menzionata e la 4×100 mista maschile con Agostini-Catelli-Iacovelli-Tedeschi. Nove le piazze d’onore con Benedetta Sangregorio (100 dorso-200 Mx), Gemma Guiderdone (100-200 farfalla), Alessandro Catelli (50-100 rana), Maria Ludovica Tremonte (100-200 rana), Mario Colalillo (400 SL); infine 13 le medaglie di bronzo grazie a Chiara Oriente (200 Mx-100 farfalla), Michele Pio Gasbarrino (200 SL), Francesco Marra (400 SL), Francesco Ziccardi (800 SL), Antonio Pio Iacovelli (50 dorso), Irene Nicodemo (200 dorso), Ester Spedalieri (50 rana), Sara Sabella (100 rana), Christian Giamberardino (100 rana), Emanuele Iannone (100 farfalla), Emanuele Palmieri (200 farfalla), Michele Lamenta (200 misti).

Il programma gare prenderà il via Venerdì 31 Marzo con la sezione femminile e terminerà Domenica 2 Aprile; a fronteggiarsi in questa fase saranno 241 società con 846 atlete qualificate e 2268 presenze gara, con la Hidro Sport rappresentata da 8 atlete: Giovanna Muccitto disputerà i 50 e 100 SL, i 50 e 100 dorso ed i 50 e 100 farfalla individuali e fornirà il suo contributo nella frazione a farfalla della staffetta; Sara Colalillo nuoterà i 50, 100 e 200 dorso individuali ed aprirà la staffetta con la frazione dorso; Ester Spedalieri qualificata nei 100 e 200 rana e farà parte del quartetto in questa stessa specialità; Miriam Di Ridolfo ed Alice Lomastro scenderanno in acqua nelle serie dei 100 SL con quest’ultima atleta che avrà anche il compito di “chiudere” la staffetta in gara; Sara Sabella sarà invece di scena nei 50 rana; esordio assoluto ad un campionato italiano, in quanto appena entrate al primo anno della categoria Ragazze, per le giovanissime Maria Ludovica Tremonte impegnata nei 100 e 200 rana e Gemma Guiderdone in gara nei 200 farfalla.

Il settore maschile entrerà in scena dal 3 al 5 Aprile con 1100 atleti in rappresentanza di ben 283 società e 2746 presenze gara ed anche qui la pattuglia giallo-blu è ben nutrita, saranno infatti sette gli atleti della Hidro Sport in acqua: Marco Gallesi nei 50 SL, 50 e 100 farfalla; Antonio Pio Iacovelli nei 50,100 e 200 farfalla; Ermanno Tedeschi sarà tra i protagonisti dei 100 e 200 SL; Daniel Agostini disputerà i 100 e 200 dorso; Alessandro Catelli i 50 e 100 rana; esordio assoluto in un campionato nazionale poi per Christian Giamberardino che nuoterà i 100 e 200 rana e per Michele Pio Gasbarrino che sarà impegnato nei 100 e 200 farfalla.