Help Ludopatie, nasce il progetto per aiutare chi è affetto da gioco ‘compulsivo’

Si chiama Help Ludopatie ed è il progetto che è stato ideato e realizzato dalle associazioni Konsumer, Casa dei Diritti e Formare con il partnetariato di Ali Autonomie.

Il progetto sarà presentato nella giornata di domani, giovedì 16 giugno, alle ore 16, presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

“Il progetto – affermano le associazioni – nasce con l’obiettivo di combattere il problema delle ludopatie anche attraverso la conoscenza del fenomeno, intercettando i giocatori al fine di far emergere quanto si giocano ” in termini di patrimonio e risorse finanziarie” gli italiani.

Per questo motivo è stato ideato e promosso il numero verde telefonico (800661501) al quale risponderanno, per 6 giorni alla settimana, i ragazzi del servizio civile universale coadiuvati da un’equipe di psicologi per il supporto, da un lato, alle vittime del gioco d’azzardo, e professionisti in grado di affrontare le crisi da sovraindebitamento generate dalle ludopatie, dall’altro, così da coprire entrambi i corni del problema, che è di tipo esistenziale, naturalmente, ma anche, ed in alcuni casi soprattutto, economico.

Alla conferenza stampa, interverranno : l’on. Di Giorgi Maria Rosa, presidente Grippo PD commissione cultura e sport della Camera, il Presidente di Konsumer Italia Fabrizio Premuti, il Presidente della Casa dei diritti on, Laura Venittelli, l’On Giovanni Falcone della Casa dei Diritti, Valerio Lucciarini De Vincenzi Direttore Generale di Ali Autonomie, Antonella Ciaramella firmataria della legge della Regione Campania sul contrasto alle ludopatie, Felice Ruscetta Vice Presidente Nazionale della Federazione dei Commercialisti Cattolici, Silvia Landi Psicoterapeuta, Leonardo Cecchi già vice responsabile comunicazione Pd, Simona Neri responsabile del contrasto al gioco d’azzardo patologico di Anci Toscana e rappresentante Anci Nazionale nell’Osservatorio Nazionale GAP”.