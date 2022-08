Hascisc e marijuana in tasca e nel marsupio: è solo per uso personale

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati al controllo del territorio, stanno focalizzando l’attenzione verso il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i Carabinieri di Pescolanciano (Isernia) hanno proceduto al controllo di due persone che percorrevano ieri sera la Provinciale 78 a bordo di un autocarro.

Non è sfuggito all’attenzione dei militari l’atteggiamento di uno dei due, in particolare del passeggero, che ha destato sospetto al momento del controllo.

L’uomo, infatti, nascondeva nelle tasche dei pantaloni e nel marsupio della sostanza stupefacente, nello specifico hashish e marijuana per un peso complessivo di grammi 2,5, che è stata sottoposta a sequestro.

Trattandosi di una violazione di carattere amministrativo l’uomo è stato segnalato per le relative determinazioni alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.