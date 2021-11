Harakiri Campobasso col Catania: sciupa vantaggio di due gol, poi riacciuffa il 4-4 (VOTA IL MIGLIORE)

Lupi croce e delizia nel 4-4 con il Catania. Vota il migliore di giornata Rossetti

Il Campobasso sciupa un doppio vantaggio, poi si aggrappa all’orgoglio ed evita la sconfitta. Nel 4-4 con il Catania c’è davvero di tutto: la fluida prima frazione, fatta di giocate pregevoli e gol, lascia spazio ad ingenuità e ad una cattiva gestione del doppio vantaggio, tanto da portare gli ospiti addirittura avanti 4-3. Il cuore (ed un’azione di livello) salvano il Lupo a una manciata di minuti dal termine: è Tenkorang a dare ossigeno al morale e alla classifica. Non c’è il salto di qualità, ma le note positive – al netto di una fragilità difensiva troppo spesso venuta a galla – non mancano.

Squadre a specchio, Cudini ritrova due pedine. Undici titolare con alcune novità per Cudini e il suo 4-3-3, che ritrova Ladu in mediana (alla prima stagionale) e Di Francesco in prima linea. In difesa c’è Magri al fianco di Dalmazzi. Baldini schiera invece il suo Catania con la squadra annunciata, affidandosi alle folate di Ceccarelli sulla destra e alle giocate di Greco.

Primo tempo dalle mille emozioni. Pronti-via e c’è subito un episodio da moviola: Liguori entra in area da destra al 2′, viene messo giù ma l’arbitro opta il contatto da simulazione tra le proteste locali. Al primo affondo passano però gli etnei al 6′: la difesa rossoblù è scoperta, Ceccarelli lavora il pallone sulla destra ed è un gioco da ragazzi per Rosaia insaccare da due passi. Colpo a freddo, al quale si aggiunge il nuovo infortunio muscolare di Di Francesco, che alza bandiera bianca al 12′, lasciando spazio ad Emmausso. Pomeriggio nero? Nemmeno per sogno. Il Lupo si rialza in modo veemente al 16′: traversone di Vanzan, su Liguori frana Sala causando il calcio di rigore assegnato senza esitazione dal sig. Fiero di Pistoia. Dal dischetto si presenta l’ex Emmausso, che non sbaglia l’appuntamento con la rete del pari, non senza nervosismo nell’esultanza tutta rivolta alla tribuna. A rivedersi, da questo momento, è una manovra avvolgente soprattutto quando c’è da ripartire. Micidiale il contropiede del 22′ da Emmausso a Bontà, fino a Rossetti, che si invola verso la porta e con un tocco morbido scavalca l’estremo rossazzurro per il 2-1, ancora firmato da un ex di giornata. Al Campobasso, intorno alla metà del tempo, riesce praticamente tutto. Apprezzabile il break tutto in velocità sull’asse Candellori-Emmausso-Fabriani, con quest’ultimo al tiro d’esterno di un palmo a lato. Preludio al tris, orchestrato negli spazi che il Catania concede colpevolmente: Emmausso si inserisce tra le maglie ospiti, mette a sedere un difensore, riceve Candellori che deve solo scavalcare Sala con un semi-pallonetto da due passi. Curva Nord in delirio, ma il pazzo primo tempo non smette di regalare colpi di scena sull’inzuppato terreno di gioco di Selva piana. La difesa del Lupo è sorpresa (37′) dall’inserimento di Greco su una lunga sventagliata di Maldonado: sul quindici siciliano irrompe scomposto in uscita Raccichini, per il secondo penalty di giornata. Moro, freddo, lo realizza, dando ai suoi il 2-3 che tiene vive le speranze prima del riposo.

Harakiri Campobasso… con il cuore finale. Due cambi per il Catania al rientro dagli spogliatoi: dentro Sipos e Provenzano per dare spinta ad una manovra offensiva che, nel primo quarto d’ora, non produce spunti di rilievo. Improvviso, però, nasce il secondo calcio di rigore per gli ospiti (il terzo complessivo) su un tocco veniale con la mano di Dalmazzi a centro area, a conclusione di un’azione sostanzialmente innocua e morente. Il doppio vantaggio del Lupo è annullato dal cucchiaio dagli undici metri di Moro, che fa 3-3 al 22′. Solo adesso il Campobasso, vittima delle sue ingenuità, si scuote con lo squillo di Bontà: destro dal limite parato a terra da Sala. Ma è solo un’illusione, perche gli etnei sfruttano a dovere un buco sulla sinistra, con Russotto bravo a servire Moro, colpevolmente tutto solo in area per il clamoroso e troppo facile 3-4 al ventinovesimo. Una doccia freddissima, parzialmente addolcita dall’espulsione di Zanchi (entrata durissima) che lascia i giocatori di Baldini in 10 contro 11 per l’ultima porzione di gara. Cudini opta dunque per un triplo cambio per l’assalto finale: entrano Vitali, Parigi e Pace. La reazione non sembra esserci, ma una fiammata tutta di prima Rossetti-Tenkorang (86′) permette al sedici di insaccare il 4-4 con il piattone sinistro da centro area. Ci sarebbe il tempo per l’assalto finale, eppure l’impressione è che il pari sia il risultato più giusto tra due squadre colme di limiti e pregi. le.lo.







CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan (77’Pace); Ladu (58’Tenkorang), Bontà, Candellori; Di Francesco (12’Emmausso) 77’Parigi), Rossetti, Liguori (77’Vitali). A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Martino, De Biase, Giunta, Persia. Allenatore: Mirko Cudini

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado (46’Sipos), Greco (84’Albertini); Ceccarelli (46’Provenzano), Moro (77’Ropolo), Russini (63’Russotto). A disposizione: Stancampiano, Pino, Ercolani, Biondi, Izco, Cataldi, Bianco. Allenatore: Francesco Baldini

Arbitro: Fiero di Pistoia

MARCATORI: 6′ Rosaia (CT), 16′ rig. Emmausso, 22′ Rossetti, 33′ Candellori, 37′ rig. Moro (CT), 68′ rig. Moro (CT), 74′ Moro (CT), 86′ Tenkorang

