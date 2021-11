Happy ending sulla tomba dell’Unilever: “Nessuno a casa, svolta green nell’economia”

La riconversione dell’Unilever in un progetto di riciclo della plastica: nessun licenziamento e stessi stipendi per i dipendenti

di Valeria Migliore

Le interviste

Alla luce del positivo epilogo della riconversione dello stabilimento Unilever di Pozzilli, prende il via ufficialmente un ambizioso programma di riconversione industriale che consentirà la realizzazione di uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata e l’unico nel Sud Italia in grado di recuperare materiale plastico misto da post-consumo.

Il tutto sarà realizzato all’interno della salvaguardia dei posti di lavoro, con il mantenimento di tutti i livelli retributivi attuali, dando corso altresì a un nuovo progetto industriale, nei perimetri della green economy, con il nome di P2P (plastic to polymer): così si chiamerà la nascitura joint venture paritetica tra Unilever e Seri Industrial.

“Il territorio ha capito l’importanza di questo accordo che può essere sia un volano di sviluppo economico sia una garanzia di serenità familiare per coloro che lavoravano in Unilever -ha dichiarato Carlo Scarati, segretario dell’Uiltec Molise –. Questo innovativo progetto va in direzione di una svolta green che agisce sulla plastica, che attualmente rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali”.

“È stata una lotta difficile, ma siamo soddisfatti del risultato che oggi garantirà un futuro industriale senza traumi”, ha aggiunto il segretario generale dell’Uiltec, Paolo Pirani.

I dipendenti dell’ormai ex Unilever sono soddisfatti dell’accordo sindacale: lo ha dichiarato Nicandro Scarati, segretario dell’Uiltec Molise: “È un’opportunità di green economy che tutela i dipendenti con ammortizzatori sociali e prepensionamento”.

Titubante, invece, la presidentessa del nucleo industriale, Stefania Passarelli, nonché sindaca di Pozzilli: “È una brutta giornata per Unilever, che era il fiore all’occhiello di Pozzilli. Speriamo che questa transizione ecologica dia futuro alle famiglie che restano”.