Halloween ‘da paura’ al Castello Pandone: visite guidate, laboratori e degustazioni

È previsto per domenica prossima l’appuntamento a Venafro per festeggiare Halloween tra cultura e divertimento.

Dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 22 sarà possibile effettuare un tour guidato che prevede, grazie ad un’apertura eccezionale, la visita del fossato e del camminamento di ronda del Castello, con possibilità di aperitivo e sorprese per i più piccoli. A loro è dedicato anche il laboratorio didattico delle ore 16.

Ma non finisce qui: dalle 15.00 alle 18.00 è possibile visitare anche il museo archeologico di Venafro.

Insomma, una giornata davvero ricca di eventi e il divertimento è assicurato!