Half marathon “Provincia di Isernia-Città di Venafro”, gli organizzatori: “Un evento unico”

A qualche giorno di distanza dalla manifestazione, si tirano le somme: circa 600 atleti alla partenza con momenti di vetrina e rilancio per il territorio

A qualche giorno di distanza dalla prima mezza maratona “Provincia di Isernia – Città di Venafro” dominata dall’atleta Fiamme Oro Daniele D’Onofrio, gli organizzatori tornano a commentare la riuscita della manifestazione che ai più era sembrata davvero una scommessa.

“Si è chiuso il cerchio dell’organizzazione di un evento che con convinzione posso affermare essere stato unico” – esordisce così Massimiliano Terracciano, presidente dell’Atletica Venafro targata Faga Gioielli. “Unico perché vedere circa 600 atleti alla partenza (che hanno avuto la benedizione di Don Pasquale Castrilli dell’Atletica Vaticana venuto da Messina per onorare gli amici organizzatori, ndr) è stato straordinario. Tali numeri difficilmente si vedono in Molise, bisogna tornare indietro ai tempi d’oro della Tappino-Altilia”.

“Questa prima edizione della mezza maratona è una scommessa vinta per la Nuova Atletica Isernia e l’Atletica Venafro che l’hanno organizzata – afferma il sindaco Alfredo Ricci – ma anche per la nostra Amministrazione che ci ha creduto dall’inizio e fino in fondo, lavorando per sbrogliare la matassa burocratica che si era creata nelle ultime ore. Siamo da sempre convinti che occasioni come questa siano non soltanto piacevoli eventi sportivi, ma anche momenti di vetrina e rilancio per il nostro territorio, come testimonia il numero significativo di partecipanti”.

Il presidente della FIDAL Molise, Dino Mucci, ha elogiato il connubio tra le due società: “Il lavoro di squadra premia sempre e il risultato conseguito è sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo che essere grati agli organizzazioni per questa manifestazione che fa conoscere il Molise a livello sportivo, ma anche e soprattutto a livello turistico e promozionale”.

Ad Agostino Caputo, numero uno della NAI, toccano i ringraziamenti. “Sono assai contento per la sinergia creato con l’Atletica Venafro, sapevo del grande gruppo, ma ne ho avuto la riprova: Massimiliano e i suoi sono stati molto pratici e hanno lavorato tanto. Davvero encomiabili! Vorrei, altresì, ringraziare la Protezione Civile, in particolare il suo presidente, Elvio Santamaria, che è stato grande lungo il percorso con tutti i volontari, non abbiamo creato disagi a chi abita nella zona di bonifica, tanto che abbiamo ricevuto i complimenti del commissario della Polizia e un grazie va anche a loro per la fattiva collaborazione. Tuttavia – continua il presidente della società pentra – il grazie principale lo devo al comune di Venafro e in modo particolare al sindaco Alfredo Ricci e al consigliere delegato allo Sport Fabrizio Tombolini”.