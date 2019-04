Hair Fashion Studio si rinnova e cambia look (FOTO)

CAMPOBASSO

Era il 1992 quando Antonio Palladino, parrucchiere alle prime armi, inaugurò, a Campobasso in via Monte Grappa 43, il suo salone di bellezza per i capelli: Hair Fashion Studio. In questi 27 anni passati ad aver cura delle proprie clienti e dei propri clienti, Antonio Palladino è cresciuto in professionalità mettendo sempre cuore e passione nel suo lavoro. Oggi, nel 2019, a distanza di 27 anni dall’inizio della sua attività, cambia salone con un nuovo locale, qualche metro più avanti, sempre in via Monte Grappa, al civico 47. «Dopo intensi anni di lavoro, grazie ai clienti che mi hanno dato fiducia, giorno dopo giorno, sono riuscito ad acquistare un locale tutto mio e questo mi riempie di orgoglio» le parole di Antonio Palladino che, con un po’ di emozione, ha voluto ringraziare chi, da tanti anni, si affida alle sue mani, e a quelle del suo staff, per la cura dei propri capelli. Non solo un salone moderno ma anche tante novità per Hair Fashion Studio. «Nel nuovo locale offriremo miglioramenti e anche servizi aggiuntivi tra questi l’onicotecnico cioè una professionista della ricostruzione unghie e applicazione di quelle artificiali per finalità estetica e, novità delle novità, esclusiva per la città di Campobasso, una spa per i capelli e la cute che, esattamente come accade per il corpo, verranno trattati con fanghi e oli essenziali. Un angolo di relax anche per la mente con luci soffuse e musica di sottofondo» ha spiegato Antonio Palladino. «Un grazie particolare va anche alle ragazze che, da anni, lavorano al mio fianco: Antonietta, Tonia e Martina in parrucchieria e Federica al centro estetico» ha aggiunto il titolare di Hair Fashion Studio. «Avremo anche nuovi prodotti per la ricostruzione del capello, soprattutto per quelle clienti che hanno capelli lunghi rovinati ma che non vogliono assolutamente tagliare. Finalmente sarà possibile, con prodotti di altissima qualità, dare nuova vita ai capelli fragili, spenti e rovinati» ha concluso Antonio Palladino. L’inaugurazione del salone in via Monte Grappa 47 questa sera alle 18.30 e da domani Hair Fashion Studio riprende l’attività.