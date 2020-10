Hai lasciato la tua vita in una scuola come gli angeli di San Giuliano (A Silvia)

Lettera a Silvia Pizzanelli. volata in cielo a soli 11 anni

Ciao Silvia,

Ciao piccolo “tesoro”, mai è stata così dura fare il mio mestiere, ricordo solo un altro simile tragico evento: i bambini morti nella scuola di San Giuliano. Anche tu, piccolo angelo, hai lasciato volar via la tua vita in una scuola. Cosa dirti, ho il cuore spezzato, come padre di due figli che vanno a scuola, come te, e come giornalista, un mestiere orribile, quando devi raccontare storie come la tua. Storie di vita, storie di morte. Chissà se era possibile salvarti, chissà se era tutto scritto nel tuo destino… Ma una cosa è sicura: il dolore collettivo che la tua morte ha provocato è stato come l’onda di un maremoto emozionale che ha investito tutta la città di Isernia. Non sei morta solo tu, è morta con te anche una piccola parte di tutti noi. Speranze, affetti, sensazioni. Credimi, l’onda di emozione che ci ha travolto si è trasformata in un’onda d’amore verso di te, che resterà eterna, a ricordare a tutti come eri, una splendida bambina di soli undici anni, che si affacciava all’adolescenza, agli affetti e alle amicizie della scuola e della vita. Un fiore appena sbocciato. Una bambina inghiottita dal buio appena prima di “assaggiare” il gusto della vita. Sei volata via, ma quell’onda d’amore sarà sempre con te e con la tua famiglia.

Ciao Silvia, ciao nostro piccolo fiore… metti le ali alla tua Vespetta azzurra e vola verso il cielo

(Enzodigaetano)