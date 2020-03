«Hai incoraggiato generazioni di ragazzi, ora tocca a noi: forza Tonino!»

Tanti i messaggi di sostegno a Bussone, storico preparatore atletico e simbolo della Polispostiva Molise, che lotta da qualche giorno contro il virus che lo ha aggredito

CAMPOBASSO. Lui è uno storico preparatore atletico di Campobasso nonché un simbolo della Polisportiva Molise che punta tanto sui giovani dando loro l’opportunità di praticare atletica ai più alti livelli con tutti benefici che questo sport comporta a livello salutare e sociale. Tonino Bussone da qualche giorno sta combattendo la sua personale battaglia contro questo nuovo virus – non però dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli come confermano fonti a lui vicine – con il coraggio e la determinazione che si convengono ad uno sportivo come lui. Sui social sono fioccati i messaggi di sostegno e uno dei più toccanti arriva proprio dalla “sua” Polisportiva Molise: «Hai incoraggiato intere generazioni di ragazzi. Ora tocca a noi. Tutta la comunità rossoblù fa il tifo per te. Forza Tonino» al quale, idealmente, si unisce tutta la città che gli vuole bene.