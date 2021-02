“Hai fatto ride sta città. Buon viaggio capo Ultrà”, l’ultimo saluto a Carmine D’Angelo

Un lungo applauso e uno striscione “Hai fatto ride sta città. Buon viaggio capo Ultrà”. E’ così che Termoli ha dato l’ultimo saluto a Carmine D’Angelo, Carminuccio come lo chiamavano in tanti in città. Una persona solare, sorridente, grande amico dei ragazzi e cuore pulsante della Termoli giallorossa, quella del calcio. Una benedizione davanti al cimitero in pieno rispetto della normativa Covid. Un lungo applauso per salutarlo. Il Covid ha tolto a Termoli uno dei suoi pilastri e, assieme a Carminuccio, anche la possibilità di salutarlo come si sarebbe fatto in passato. Se non ci fosse stata la pandemia. “Buon viaggio capo Ultrà”. Nel video che pubblichiamo in alto di Luca Marinucci il momento dell’ultimo saluto a Carmine D’Angelo.

