CAMPOBASSO. L’attesa è ormai febbrile in città in vista della gara di domenica 1° marzo al Selva Piana con l’Olympia Agnonese (fischio d’inizio alle 14:30) con i biglietti che stanno andando letteralmente a ruba. I rossoblù di Cudini, forti di 17 risultati utili consecutivi, sono a -3 dalla vetta a nove giornate dalla fine della stagione regolare e possono cavalcare l’onda dell’entusiamo della piazza che ormai crede in un sogno chiamato Lega Pro.